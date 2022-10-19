محمد مصيلحي يشارك بالاجتماع السنوي للمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا

شارك محمد مصيلحي بالإجتماع السنوي للمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA) بصفته نائب رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA )عن أفريقيا ، وذلك يوم الأثنين الموافق 17 أكتوبر 2022.

وحسب بيان لغرفة ملاحة الإسكندرية، فان الاجتماع جاء بحضور JAVIER DVLCE الرئيس الجديد للمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA) لفترة عامين 2022/2024، وذلك خلفا لعزيز منتراش.

كما شارك جوناسان ويليام مدير عام المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA)، ونواب رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA) وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة من مختلف دول العالم.

على جانب آخر تم عرض ومناقشة القوائم المالية للمنظمة لعام 2022/2023، وتعيين مراجعي الحسابات لعام 2022/2023، وكذا انضمام عدد من الدول الأخرى لعضوية المنظمة واعتماد دول جدد من أعضاء المنظمة لترخيص معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية (FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS .

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا (FONASBA) لعام 2024، والذي سيعقد بدولة الأردن، والاجتماع المقبل للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا سيعقد بدولة البحرين، خلال شهر أكتوبر 2023.