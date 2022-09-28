محمد مصيلحي رئيسا لاتحاد غرف الملاحة العربية

أسفرت الانتخابات التي جرت الثلاثاء عن انتخاب محمد مصيلحي رئي غرفة ملاحة الإسكندرية، رئيسا لاتحاد غرف الملاحة العربية، وذلك خلفا للواء محمود حاتم القاضي الذي شغل هذا المنصب لسنوات طويله.

كما تم انتخاب ايلي زخور نائبا للرئيس و المهندس مدحت القاضي نائبا للرئيس عن دولة المقر.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر اليوم الأربعاء تحت عنوان ” منظومة صناعة النقل البحرى العربى بين النظرية والتطبيق.

ومن المقرر أن يتم انعقاد المؤتمر برئاسة اللواء بحري حاتم القاضي، وبالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد أحمد مصيلحى رئيس الغرفة ورئيس غرفة الملاحة المركزية المصرية .

كما أنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر برعاية وحضور الفريق / كامل الوزيروزير النقل المصري بأحد فنادق القاهرة ، كما يشهد المؤتمر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وجدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق يتولى اللجنة العلمية للمؤتمر، بينما يتولي لواء بحري إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الأسبق ورئيس هيئة مينائي دمياط والإسكندرية الأسبق مقررا للجنة العلمية للمؤتمر.

وسيتولي رئاسة ورشة عمل الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر معالي السيد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بينما يتولي المهندس شريف الصيرفي وكيل وزارة البترول الأسبق وخبير الهيدروجين الأخضر مقرر ا للجنة.

وتعقد الورشة بمشاركة أعضاء اللجنة وهم الدكتور هانى النقراشي – عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، والمهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة.

كما تشهد حضور الدكتور مصطفى عبد المقصود – عميد معهد علوم البحار بجامعة هامبورغ – ألمانيا، ووالدكتور جلال عثمان- استاذ هندسة الطاقة المتجددة – جامعة المنصورة ونائب رئيس الجمعية العالمية للرياح، والدكتور محمد الصاوي – كبير مهندس تخطيط المشروعات بشركة البترول الوطنية الكويتية الأسبق، بالاضافة الى المهندسة أميرة المازني – الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الغاز ونائب رئيس الشركة القابضة للغاز سابقا، واحمد سالم – خبير الطاقة التقليدية والمتجددة ومدير عام المشروعات بشركات اير ليكيد واير برودكتس العالمية سابقا، والدكتور عطوة حسين أحمد عطوة -مستشار الفريق رئيس هيئة قناة السويس لشئون البيئة.