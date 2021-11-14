اتصالات وتكنولوجيا

محمد مصطفي مديرا لديجيتك للتحول الرقمي

يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما قاد خلالها عدد من المناصب الهامة في شركات مثل Microsoft وHP و IBM
محمود جمال 11:16 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 11:16 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أعلنت شركة DigiTech المتخصصة في مجال التحول الرقمي بالسوق المصرية تعيين محمد مصطفى في منصب المدير التنفيذي للشركة .

وتتطلع الشركة تحت قيادة محمد مصطفى إلى تعزيز تواجدها في مصر ومواصلة العمل عن قرب مع الحكومة المصرية لتنفيذ خططها الإستراتيجية على المدى البعيد ،والأهداف القومية في إطار برنامج رؤية مصر 2030 ، وتحقيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في السوق المصرية .

ويعد مصطفى من المدراء البارزين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما قاد خلالها عدد من المناصب الهامة في شركات مثل Microsoft وHP و IBM ، ومن ضمن الأولويات التي سيهتم بها مصطفى في DigiTech قيادة استراتيجيات الشركة والتسريع بمشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الشركة بجانب استشراف المستقبل مع فريق الشركة لاجتذاب عملاء جدد وتلبية احتياجات العملاء الحاليين في متابعة أعمالهم والحفاظ على استدامة واستمرارية الأعمال .

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كما اشتملت المسيرة المهنية للمهندس محمد مصطفى تقلد عدد من المناصب والأدوار القيادية منها المديرالعام لشركه GBM للتوزيع بالخليج، و عدة مناصب بشركة Microsoftاّخرها مدير المبيعات لقطاع المستهلكين بالأسواق الناشئة للشرق الأوسط وإفريقيا ، ومدير مجموعة `الأنظمة الشخصية بشركة HP لمصر و الشام ، بالإضافة لتقلد عدد من المناصب في شركة IBM مصر، فضلًا عن مساهمته في زيادة مبيعات الحلول والأنظمة في الشركات التي عمل بها ورؤيته الثاقبة في العمل في الأسواق الناشئة .

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و أعرب المهندس محمد مصطفى، المدير التنفيذي الجديد لشركة DigiTech عن سعادته بهذا الاختيار ، مؤكدا أنه سيطوع خبراته السابقة لخدمة الشركة وعملائها ، و يتطلع إلى تحقيق الخطط الاستراتيجية والطموحة للشركة في مصر وخارجها ، وتابع إننا نعيش اليوم مرحلة محورية في تاريخ مصر التقني بما تشهده البلاد من الإسراع في منظومة التحول الرقمي ونسعى جميعا إلى مواكبة و تفعيل هذا التطور بما ينعكس ايجابا على السوق المصري بوجه عام و أعمال الشركة والعملاء بشكل خاص.

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وقال المهندس أحمد البكري، رئيس شركة DigiTech سعداء بإنضمام المهندس محمد مصطفى لفريق عمل الشركة وقيادة أعمالها مع فريق العمل وتحقيق نجاحات كبيرة والوفاء برضاء العملاء الحاليين و الجدد، حيث تعد DigiTech الرائدة من أسرع شركاء مايكروسوفت نمواً في مصر في تقديم خدمات حلول التخزين السحابي CSP والتراخيص الرقمية (LSP)بما لها من خبرة هائلة في خدمات التخزين السحابي وخاصة Azure و M365.


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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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