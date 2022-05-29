محمد مصطفى: قطاع التأمين يمتلك الملاءة المالية في مواجهة الأزمات

قال محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى، إن قطاع التأمين مر بأربع أزمات منذ ثورة يناير حتى الآن، كانت تمثل تحديا كبيرا أمام القطاع.

وأضاف مصطفى خلال كلمته بالجلسة الرابعة بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن قطاع التأمين يمتلك الملاءة الكافية لمواجهة تلك الأزمات، مشيرا إلي أن القطاع أثبت جدارته وكفاءته في مواجهة تلك التحديات.

واشار إلي مصر من الدول القليلة التي قام بها قطاع التأمين بدوره رغم الأزمات التي شهدها السوق المحلية، موضحا أن تلك الأزمات تتمثل في ثورة يناير والتعويم وأزمة كورونا والأزمة العالمية الراهنة.

ومن أهم التحديات التي واجهها القطاع هو قلة الطلب علي خدمات التأمين وقت الأزمات.

واوضح أن السوق المحلية تشهد تنافسات شريفة بين الشركات إلا أنه وقت الأزمات توحد الشركات جهودها في مواجهتها، ولو كانت تلك الخطوات في توحيد الجهود لواجه قطاع التأمين أزمة كبيرة، مشيرا إلي أن الدولة لعبت دورا كبير في تقديم الدعم للقطاع.

وأوضح أنه خلال الأزمات التي شهدتها السوق المحلية أطلقت شركات التأمين أنواعا جديدة من التأمين تناسب الفترة الزمنية التي يشهدها السوق منها syber attack ، نتيجة ارتفاع الهجمات الإلكترونية التي شهدتها المؤسسات حول العالم.