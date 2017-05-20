محمد محمود عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهده فى طاقة نور بشبرامنت

رحاب صبحىبدأ الفنان محمد محمود عبد العزيز، اليوم، تصوير أول مشاهده الخارجية في مسلسل "طاقة نور" بإحدى المناطق الزراعية في شبرامنت، مع النجم هاني سلامة، على أن يستمر التصوير بها لمدة أسبوع، ثم يتم الانتقال بعدها لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في مستشفيات وشركات بالتجمع الخامس. يُشار إلى أن

رحاب صبحى

بدأ الفنان محمد محمود عبد العزيز، اليوم، تصوير أول مشاهده الخارجية في مسلسل “طاقة نور” بإحدى المناطق الزراعية في شبرامنت، مع النجم هاني سلامة، على أن يستمر التصوير بها لمدة أسبوع، ثم يتم الانتقال بعدها لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في مستشفيات وشركات بالتجمع الخامس.





يُشار إلى أن المخرج رءوف عبد العزيز استقرّ على الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز للمشاركة بالمسلسل للظهور خلال الحلقات الأخيرة, والتي تحمل الحل للغز المسلسل المقرر عرضه حصريًّا على قناة النهار خلال شهر رمضان المقبل.

يُذكر أن مسلسل “طاقة نور” من بطولة هانى سلامة، وحنان مطاوع، ووليد فواز، وهيدى كرم، ومحمد أبو الوفا، وصلاح عبد الله، وإيهاب فهمى، وجيهان خليل، وآخرين، من تـأليف حسان دهشان، إخراج رءوف عبد العزيز، إنتاج تامر مرسى.