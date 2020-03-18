محمد محمدي : لن أتنازل عن حقوقي في سرقة «بعدنا ليه»

محمدي قال في تصريحات خاصة إنه لن يتهاون في الحصول على حقوقه المادية والأدبية من هؤلاء الأشخاص.

أعرب الملحن محمد محمدي ، الذي تعاون مع عمرو دياب مؤخرا في ألبومه “سهران” في أغنية “أول يوم في البعد”، عن استيائه من سرقة مطربي المهرجانات “المرشدي” و”المتسيط”و”بروس لي” للحن أغنيته “بعدنا ليه” لمحمد حماقي والتي حققت نجاحا.

وقال محمدي في تصريحات خاصة إنه لن يتهاون في الحصول على حقوقه المادية والأدبية من هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية للحصول على حقوق الأداء العلني للأغنية، أما التنازلات فهي من حقوق شركة نجوم ريكوردز التي أنتجت الأغنية.

وأكد أنه لن يصمت على ذلك ويقوم حاليا المحامي الخاص به بتجهيز الأوراق لرفع دعوى قضائية ضدهم.

يذكر انه تمت سرقة لحن أغنية “بعدنا ليه” للفنان محمد حماقي والملحن محمد محمدي من مغني المهرجانات بأغنية بعنوان “ضيعت عمري”.