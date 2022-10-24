محمد محلب: الإمارات أكبر مستثمر في مصر وهناك فرص واعدة تنتظر علاقات البلدين

أكد المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول.

وقال ان احتفالات البلدين “مصر والامارات ” بالشراكة يجسد عمق الروابط التاريخية وروابط الاخوة الراسخة بين الشعبين.

وأضاف محلب بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية أن احتفالية مصر والإمارات قلب واحد.. شعار يعبر عن تاريخ من الشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يترجم قوة العلاقات الراسخة وأن الملف الاقتصادي يحظى باهتمام من القادة في البلدين، مؤكدا أن الإمارات أكبر مستثمر في مصر وهناك فرص واعدة تنتظر العلاقات المصرية الإماراتية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين.

وقال إن تنظيم هذه الاحتفالية رسالة محبة وتقدير واعتزاز ويُترجم اختيار شعار «مصر والإمارات قلب واحد» خمسة عقود من المحبة والاعتزاز بروابط الإخوة والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين