محمد لطفى منصور يخطر رئيس الوزراء بتبرعه بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة 

أكد رئيس الوزراء أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص الجاد، لمساندة الحكومة إنما هي تؤكد أننا معا شريكان فى بناء الوطن

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطاباً من محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، وهي إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور.

وأعرب محمد لطفي منصور خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المُضنية في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات خلال الخطاب دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية وجهود الحكومة بهذا الظرف، إيماناً بأن مكافحة ذلك الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.

وقال رئيس شركة المنصور للسيارات إنه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تجاه الوطن، تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لبحث سبل التعاون في سبيل دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة.

وقال محمد لطفي منصور أنه تم تسليم شيك خاص بمساهمة شركة المنصور للسيارات بقيمة 50 مليون جنيه ، تخصص لتوفير أدوات الوقاية لأطقم الأطباء والتمريض والمتخصصين، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي للمرضى والمحتاجين، أو طبقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة.

ومن جانبه ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذه المساهمة الإيجابية ، وقال أنها تمثل تجسيداً للمسئولية المجتمعية تجاه الوطن خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن.

وأكد رئيس الوزراء على أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص الجاد، لمساندة الحكومة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، إنما هي تؤكد أننا معا شريكان فى بناء الوطن، وتحقيق أحلام أبنائه، وشريكان فى الوقت نفسه، في مواجهة تحدياته، والتخفيف من آلام أزماته.