محمد كمال يحسم الفوز بالمقعد الثالث ضمن فئة المستقلين في انتخابات اتحاد الأوراق المالية

حصد محمد كمال نسبة أصوات بلغت نحو ٨٤ صوتا

محمد كمال يحسم الفوز بالمقعد الثالث ضمن فئة المستقلين في انتخابات اتحاد الأوراق المالية
أسماء السيد

أسماء السيد

9:39 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23

حسم محمد كمال ممثلا عن شركة إيليت للاستشارات المالية، موقفة بالفوز على المقعد الثالث ضمن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، وذلك في انتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية .

وحصد محمد كمال نسبة أصوات بلغت نحو ٨٤ صوتا، وكان خاض المنافسة ضد محمد يونس ممثلا عن شركة إدارة صندوق مصر المستقبل .

تجدر الإشارة إلي أن فئة المستقلين بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية تضم ٣ مقاعد، حسم خلالها كلا من أشرف سالمان ممثلا عن شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات المالية و محمد جاب ممثلا عن شركة رؤية أون لاين، فوزهم بالتزكية .

وجرت المنافسة على المقعد الثالث بين المرشحين سالفي الذكر إلي أن حسمها محمد كمال .

أسماء السيد

أسماء السيد

9:39 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23