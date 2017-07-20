محمد فهيم : سيد قطب أرهقني لكنه طاقة نور في مشواري الفني

المسرح لا يصنع نجومًا لكنه الأصعب والأهم للممثلحوار- أحمد حمدي قدَّم النجم الشاب محمد فهيم لسنوات تجارب مسرحية ناجحة، وحصد بها الجوائز والتكريمات في فترة دراسته الجامعية، وبعد تخرجه أيضًا، لكنه لم يصبح معروفًا لدى الجمهور إلا بعد أن جاءته الفرصة في مسلسل "الجماعة 2"، والذي قام فيه بتجسيد

المسرح لا يصنع نجومًا لكنه الأصعب والأهم للممثل



حوار- أحمد حمدي





قدَّم النجم الشاب محمد فهيم لسنوات تجارب مسرحية ناجحة، وحصد بها الجوائز والتكريمات في فترة دراسته الجامعية، وبعد تخرجه أيضًا، لكنه لم يصبح معروفًا لدى الجمهور إلا بعد أن جاءته الفرصة في مسلسل “الجماعة 2″، والذي قام فيه بتجسيد شخصية سيد قطب، والذي أصبح بمثابة شهادة ميلاد جديدة له رسخت العلاقة بينه وبين الجمهور، وذلك لأنه قدمها ببراعة وأداء محترف وحصد الإعجاب من الناس والنقاد معًا.

“المال” حاورته حول كواليس شخصية سيد قطب والصعوبات التي واجهته في تجسيدها والشخصيات التي أعجبته في مسلسل “الجماعة 2” والشخصيات التي يتمنى تقديمها الفترة المقبلة، وعلاقته بالمسرح، وما الذي اكتسبه منه طيلة تجاربه فيه. بدايةً كشف محمد فهيم، لـ”المال”، أنه وجد صعوبة بالغة في تجسيد شخصية سيد قطب في مسلسل “الجماعة 2″، موضحًا أنه اعتاد أن يتحدث في حياته العادية طوال فترة التصوير بطريقة قطب، بالإضافة لتغير شكله بدرجة كبيرة ومذاكرة ومعايشة الشخصية. وأضاف أنه تقمص شخصية سيد قطب لدرجة أنه ظهر بنفس طوله رغم أنه ليس مثله في ذلك حتى يصدقه الجمهور، مشيرًا إلى أن الراحل أحمد زكي حين قدم شخصية الزعيم الراحل عبد الناصر تقمصه بدرجة كبيرة من حيث الروح فأحسسنا أنه عبد الناصر بالفعل رغم أنه ليس شبهه في الشكل، وذلك مثلما يحدث للحبيبين حينما يلتقيان وبعد فترة تتلاقى روحهما معًا ويصبحان كيانًا واحدًا.

لكن فهيم اعتبر هذه الشخصية طاقة نور في مشواره الفني وشهادة ميلاد جديدة له، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه لم يتوقعه أبدًا، وتابع فهيم أن شخصية هواش في المسلسل كانت من الشخصيات المؤثرة وقدمت بشكل رائع ونالت إعجاب الجمهور رغم أنها ظهرت في 6 حلقات فقط، لكنها كانت مميزة.

وأوضح فهيم أن بدايته الفنية كانت من المسرح بكلية تجارة وكانت أولى مشاركاته حينما قام بالتمثيل في مسرح الجامعة وحصل على جوائز عديدة، ثم قام بالبحث عن ورش التمثيل والرقص وتعلّم فنونه، وبعدها قدم مسرحية “قهوة سادة” وكانت مشروع التخرج له، ثم شارك في المهرجان الدولي للمسرح بمسرحية “أنا هاملت” في 2009، وكانت إعداد هاني عفيفي وإخراجه، وكانت منافسة لـ45 دولة أجنبية وقتها وحصل على جائزة أفضل ممثل، مؤكدًا أنه يعشق المسرح ثم قدم آخر تجربة مسرحية وكانت باللغة الفرنسية.

ولفت إلى أن أي فنان يقوم ببدء حياته الفنية في المسرح لا يصبح نجمًا للأسف، لكنه حينما يقدم عملًا دراميًّا ويحقق نجاحًا كبيرًا يصبح نجمًا بسرعة مثلما حدث مع بيومي فؤاد وخالد الصاوي وغيرهما، مضيفًا: المسرح ليس له قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك لا يصنع نجومًا أبدًا، رغم أنه كان للمسرح حضور قوي في الماضي، مشيرًا إلى أنه حتى في تجربة النجم أشرف عبد الباقي الناجحة في المسرح فإن الانتشار تحقق عندما قام التليفزيون بتصوير وعرض المسرحيات.

وأشار إلى أن المسرح هو الأساس لأي ممثل، وهو الأصعب في فن التمثيل، لذلك فهو لم يندم أبدًا على ضياع سنوات طويلة من عمره في المسرح؛ لأنه لولاه ما استطاع أن يقدم شخصية سيد قطب في مسلسل “الجماعة 2 “بشكل مميز.

واختتم بأنه يتمنى أن تعود السينما بقوة في مصر، كما كانت في الستينيات والسبعينيات لأن أغلب منتجي السينما أصبحوا يهتمون بالدراما التليفزيونية بدرجة أكبر في السنوات الأخيرة لكونها تجذب شريحة أكبر من الجمهور المصري والعربي.