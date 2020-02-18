رياضة

محمد فضل يكشف أسماء الاستادات المعتمدة لاستقبال تقنية الفيديو

قال فضل: «حصلنا على الموافقة على 5 ملاعب حتى الآن ولكننا نتطلع ليصل العدد إلى 16 ملعبًا».
إسلام مصطفى 10:30 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 10:30 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن أسماء الاستادات الجاهزة لاستقبال تقنية الفيديو، وعدد الحكام الذين تم تأهيلهم من اجل إدارة المباريات باستخدام تقنية الفيديو.

محمد فضل : حصلنا على الموافقة على 5 ملاعب حتى الآن

وقال محمد فضل خلال تصريحات تليفزيونية: «حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي بـ 18 حكما لإدارة المباريات بتقنية الفيديو، الآن هم قادرون على إدارة المباريات بعد الحصول على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد».

وبشأن الملاعب المستعدة لاستقبال تقنية الفيديو، قال فضل: «حصلنا على الموافقة على 5 ملاعب حتى الآن ولكننا نتطلع ليصل العدد إلى 16 ملعبًا».

وكشف محمد فضل عن أسماء الخمس ملاعب الجاهزة لاستضافة تقنية الفيديو، وهم: ستاد القاهرة والسلام والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري وبتروسبورت.

وعن رخصة باقي الملاعب الـ16، أوضح فضل أنه من المقرر الحصول غدًا على موافقة رسمية بشأن ستاد السويس، لينضم للخمس ملاعب السابقة، على أن يحصل اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي يوم الجمعة المقبل، على موافقة بشأن ستاد الأسكندرية أيضًا.

واختتم فضل حديثه: «من المقرر أن تقام 3 أو 4 مباريات في اليوم الواحد بتقنية الفيديو»

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بقلم إسلام مصطفى

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