محمد فضل عن خطاب «الجبلاية» لـ«كاف»: هدفنا دعم الأندية المصرية

ان من المفترض أن تحصل مصر على حقوق التنظيم لكن كاف قرر إعادة الأمور لشكلها الطبيعي لتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب

فسر محمد فضل، عضو اتحاد الكرة المصري، أسباب إرسال الجبلاية خطابا إلى نظيره الإفريقي، بشأن ضرورة إرساء مبدأ تكافؤ الفرص في بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتحدث محمد فضل في تصريحات صحفية عقب صدور البيان، حيث قال: «نحن الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب للاتحاد الإفريقي من أجل استضافة مباريات إفريقيا المتبقية، مع حصولنا على الدعم الحكومي اللازم لتوفير كافة المتطلبات.

وأضاف: «كان من المفترض أن تحصل مصر على حقوق التنظيم لكن كاف قرر إعادة الأمور لشكلها الطبيعي لتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب بداعي توفير مبدأ تكافؤ الفرص».

وتابع: «لذلك ولإرساء مبدأ تكافؤ الفرص تقدمنا بطلب للكاف لإقامة مباريات الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب وألا يقام النهائي في المغرب وفي ملعب محايد».

وشدد فضل على أن اتحاد الكرة يدعم جميع الفرق المصرية في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، حيث يشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويلعب بيراميدز في بطولة الكونفدرالية.