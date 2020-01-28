رياضة

محمد فضل: بيع تذاكر مباراة السوبر بـ3 ملايين درهم

المقرر إقامته في أبو ظبي، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي.
إسلام مصطفى 7:11 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 7:11 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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كشف محمد فضل، عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بملف مباراة السوبر المصري، المقرر إقامته في أبو ظبي، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

وقال فضل، خلال تصريحات صحفية للصحفيين اليوم: «تم بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي مقابل 3 ملايين درهم إماراتي».

وكان اتحاد الكرة المؤقت وقع رسميًا على عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 18 / 2019 المقرر إقامته 20 فبراير المقبل بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف: «تم الاتفاق على تحمل تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية، إذ ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا، من بينها 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال بدلًا من 40 عضوًا».

وتابع: «يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تخصيص 3 سيارات ليموزين وحافلة مكيفة، إضافة لنقل المهمات من خلال عربة خاصة وزيادة بعثة الاتحاد المصري لـ35 فردًا، إلى جانب تحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية».

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بقلم إسلام مصطفى

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