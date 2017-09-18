محمد فريد يناقش فرص استفادة الأندية الرياضية من البورصة

رجب عز الدين التقى، اليوم، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث سبل التعاون المشترك من أجل زيادة الوعي الاستثماري لدى الشباب المصري.واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على استئناف الدورات التدريبية التي تعقدها البورصة المصرية في مراكز الشباب التابعة

رجب عز الدين



التقى، اليوم، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث سبل التعاون المشترك من أجل زيادة الوعي الاستثماري لدى الشباب المصري.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على استئناف الدورات التدريبية التي تعقدها البورصة المصرية في مراكز الشباب التابعة للوزارة؛ بهدف إلقاء الضوء على دور سوق المال والتعريف بأهميته كرافد ادخاري طويل الأجل.

في هذا الإطار قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الدورات التدريبية المنتظر انعقادها قريبًا تهدف لزيادة التوعية لدى الشباب بأساسيات الاستثمار وأهمية الخدمات المالية غير المصرفية ودور سوق المال في زيادة معدلات الادخار وأثر ذلك في زيادة معدلات ومستويات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوب.

وأضاف رئيس البورصة، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن اللقاء تطرَّق أيضًا للدور المنتظر لسوق المال في ظل قانون الرياضة الجديدة، والذي يسمح للأندية بتأسيس شركات للأنشطة الرياضية المختلفة، الأمر الذي يتيح لهذه الشركات إمكانية الاستفادة من الخيارات والأدوات التمويلية المتنوعة التي توفرها البورصة المصرية لتمويل توسعاتها بما يخدم تطوير النشاط الرياضي بصورة عامة في مصر.