محمد فريد يجتمع مع شركات التأمين لمناقشة ملف المنتجات الجديدة والتكنولوجيا

عقد الدكتور محمد فريد؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع قيادات شركات التأمين، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتأمين أمس.

الهيئة تعِد بسرعة اعتماد المنتجات الجديدة

وكشف فريد أن الرقابة المالية ناقشت مسألة الإسراع بالموافقة على المنتجات الجديدة التى ترسلها شركات التأمين للهيئة لاعتمادها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش التعاون المشترك مع قطاع التأمين نحو مزيد من الاعتماد على التكنولوجيا في هذا النشاط، الذي وصفه بأنه من القطاعات التي تملك خبرات ذات كفاءة عالية.

الرقابة المالية توصي بتمكين كوادر الصف الثاني والثالث

وأشار إلى أنه قد حرص على لفت أنظار قيادات شركات التأمين إلى أهمية تمكين الكوادر من الصفين الثاني والثالث، لا سيما بعد تدريبها، حتى تستطيع العمل في السوق بجدارة.