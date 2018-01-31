محمد فريد يتفقد عناصر من تشكيلات ووحدات الجيش الثاني

بدور إبراهيم: تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر من تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى المتمركزة بسيناء؛ للوقوف علي الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون لتأمين المواطنين والتعامل مع البؤر الإرهابية بمناطق مكافحة

بدور إبراهيم:



تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر من تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى المتمركزة بسيناء؛ للوقوف علي الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون لتأمين المواطنين والتعامل مع البؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أ ح خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميداني أكد فيها أن رجال الجيش الثانى الميداني يملئهم الإيمان والتحدي لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم، متمسكين بعلي درجات الكفاءة والاستعداد والتدريب القتالي والروح المعنوية للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

واستمع رئيس الأركان لعرض تقرير الكفاءة القتالية تضمن الحالة الفنية والإدارية للقوات، كما قام بالمرور علي الوحدات المصطفة وناقش عدد من المجموعات القتالية فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم المختلفة واجراءات تنظيم التعاون وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها ، واشاد بما لمسة من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية.

وأكد الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقي لمصر الذي يحقق لها القوة والمنعه وأن رجالها بما يملكوه من حس وطني اقسموا علي حماية الوطن وكرامة شعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأشار إلي أن الاستعداد القتالي العالي والتدريب الجاد علي المهام النمطية وغير النمطية هو المهمة المقدسة التى لا تهاون فيها، مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي أعلي درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مع التطوير المستمر في التكتيكات والأساليب التي يتم تنفيذها لإحباط المخططات والمحاولات التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة خلال تنفيذ المهام، وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.