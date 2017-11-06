محمد فريد يترأس الاجتماع السنوى للبورصات اليوروآسيوى

رجب عزالدين ترأست البورصة المصرية الإجتماع السنوى للجمعية العمومية لإتحاد البورصات اليوروآسيوى FEAS الذي تشكل عضويته بورصات ومؤسسات من أوروبا وآسيا ودولً حوض البحر المتوسط والذى عقد في العاصمة الارمينية يريفان . ووافقت الجمعية العمومية على قبول عضوية بورصة اثينا،…

رجب عزالدين

ترأست البورصة المصرية الإجتماع السنوى للجمعية العمومية لإتحاد البورصات اليوروآسيوى FEAS الذي تشكل عضويته بورصات ومؤسسات من أوروبا وآسيا ودولً حوض البحر المتوسط والذى عقد في العاصمة الارمينية يريفان .

ووافقت الجمعية العمومية على قبول عضوية بورصة اثينا، كما وافق اعضاء الإتحاد على تعديل النظام الأساسى للإتحاد بما يتيح انشاء لجنة للمراجعة على ان يكون اعضائها من غير اعضاء مجلس الإدارة الإتحاد، كما اعتمدت الجمعية العمومية استراتيجية العمل للعامين المقبلين.

ومن جهته قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ورئيس الإتحاد اليورواسيوى إن أهم ملامح استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة هى البدء في إعداد أجندة بحثية فيما يتعلق بدور أسواق رأس المال فى توفير آليات ومنتجات تمويلية بالمقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، فضلا على عمل دراسات مقارنة لقواعد القيد والإفصاح، كذلك العمل على إعداد برامج تأهيليةً تكون معتمدة من الاتحادات الجامعة للمؤسسات العاملة في مجال سوق المال.

وأضاف فريد فى بيان للبورصة المصرية اليوم ان الفترة المقبلة ستشهد أيضا التوسع في تقديم برامج التدريب البينية ما بين أعضاء الاتحاد وهم بورصات الأسهم والسلع وشركات التسوية والمقاصة والمنظمات المالية الدولية، لافتاً أن رئاسة البورصة المصرية للجنة الأسواق الناشئة بالإتحاد الدولى للبورصات سيكون عامل مؤثر فى خلق آليات تعاون بين الإتحادين الدولى واليورواسيوى لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى البورصات الأعضاء بالإتحاد اليورواسيوى.

وكشف فريد أن الفاعليات انتهت بإقرار اعضاء الجمعية العمومية ضرورة إقامة مؤتمر يناقش كافة الأمور المرتبطة بالصناعة وأخر المستجدات وذلك على هامش الإجتماع السنوى للإتحاد مشيرا الى موافقة عمومية الإتحاد على استضافة البورصة المصرية لفاعليات المؤتمر والاجتماع السنوي المقبل والمقرر عقده فى شهر نوفمبر .

