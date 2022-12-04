محمد فريد : نستهدف إصدار قواعد آلية الشورت سيلنج خلال الربع الأول من 2023

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه يتم حاليًا إنهاء القواعد المنظمة لآلية الشورت سيلنج على أن يتم إطلاقها خلال الربع من 2023 .

وأضاف أن عملية إصدار القواعد تأتي عقب التشاور مع مجموعة من الجهات على رأسها شركة المقاصة للإيداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية، و الجمعيات المهنية العاملة في المجال، و بعض الشركات.

وشدد خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن الذي تنظمة جريدة “المال”، على أهمية عملية التشاور وخاصة أن تنفيذ عمليات الشورت سيلنج تضم حوالي 3 أو 4 أطراف وبالتالي لابد أن تكون منظمة .

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان “عام التحديات الكبرى”.

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.