محمد فريد : مستمرون في عملية الإصلاح لمصلحة كل المؤسسات في البورصة (فيديو)

مؤكدا: نأمل أن يكون له تحسن على المستوى الأمد المتوسط والطويل، حيث إن التعديلات كانت عديدة

قال الدكتور محمد فريد ، رئيس البورصة المصرية ، إنه تم العمل على 13 إجراء في غاية الأهمية، ونأمل أن يكون له تحسن على المستوى الأمد المتوسط والطويل، حيث إن التعديلات كانت عديدة.

وأكد فريد خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن أغلب تلك طلبات مشروعة من قبل المتعاملين في الأسواق فيما يتعلق بتطبيق الضريبية.

وأضاف فريد أن هناك أجزاء أخرى هي حزمة تحفيزية طيبة جدا تم عملها لمساعدة الشركات أن تكبر لأن هذا أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال وما غيرها هو إحجام الشركات المقيدة بها.

وتابع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن من أهمية تلك القرارات هو أن تكون لتلك الشركات فرصة للنمو والاستحواذ على الشركات الأخرى.

وعن إمكانية عدم وجود مشكلات أخرى قد تواجه المستثمرين في البورصة قال رئيس البورصة: طول مانت ماشي دايما هتلاقي حاجات بتصلحها أو بتجود فيها أو تطورها.

وأضاف: لا نستطيع القول إنه قد انتهت كل الأمور والاجتهادات على مستوي الإصلاح، مؤكدا أن ما حدث من قرارات هو حافز على استمرار عملية الإصلاح وهذا مثال في غاية الأهمية في كيفية تعامل مؤسسات الدولة للاستماع لعملية التطوير في البورصة المصرية ومستمرون في ذلك.