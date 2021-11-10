بورصة وشركات

محمد فريد : مستمرون في عملية الإصلاح لمصلحة كل المؤسسات في البورصة (فيديو)

مؤكدا: نأمل أن يكون له تحسن على المستوى الأمد المتوسط والطويل، حيث إن التعديلات كانت عديدة
محمد مجدي 10:43 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 10:43 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمد فريد ، رئيس البورصة المصرية ، إنه تم العمل على 13 إجراء في غاية الأهمية، ونأمل أن يكون له تحسن على المستوى الأمد المتوسط والطويل، حيث إن التعديلات كانت عديدة.

وأكد فريد خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن أغلب تلك طلبات مشروعة من قبل المتعاملين في الأسواق فيما يتعلق بتطبيق الضريبية.

اقرأ أيضا  البورصة على موعد مع انتقال السيولة لمؤشرEGX30 .. واستمرار خسائر أسهم المضاربات

وأضاف فريد أن هناك أجزاء أخرى هي حزمة تحفيزية طيبة جدا تم عملها لمساعدة الشركات أن تكبر لأن هذا أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال وما غيرها هو إحجام الشركات المقيدة بها.

وتابع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن من أهمية تلك القرارات هو أن تكون لتلك الشركات فرصة للنمو والاستحواذ على الشركات الأخرى.

اقرأ أيضا  زيادات الأسعار تُدعم ربحية «عبور لاند» خلال الربع الثالث وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابى

وعن إمكانية عدم وجود مشكلات أخرى قد تواجه المستثمرين في البورصة قال رئيس البورصة: طول مانت ماشي دايما هتلاقي حاجات بتصلحها أو بتجود فيها أو تطورها.

وأضاف: لا نستطيع القول إنه قد انتهت كل الأمور والاجتهادات على مستوي الإصلاح، مؤكدا أن ما حدث من قرارات هو حافز على استمرار عملية الإصلاح وهذا مثال في غاية الأهمية في كيفية تعامل مؤسسات الدولة للاستماع لعملية التطوير في البورصة المصرية ومستمرون في ذلك.

اقرأ أيضا  رغم نمو إيراداتها .. 1.6 مليار دولار خسائر طيران الإمارات فى 6 أشهر

اقرأ المزيد:

المراغي : قرارات الحكومة لدعم البورصة فرصة لتصحيح مسار السوق والتوقيت مهم
قرار بخفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة في البورصة بنسبة 50% أول عامين
الحكومة تتفق على خفض الضريبة على أرباح المستثمرين الأفراد بصناديق الأسهم إلى 5%
الحكومة تقرر خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تقييم بيانات التضخم

أيمن عزام 9:49 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

المراغي : قرارات الحكومة لدعم البورصة فرصة لتصحيح مسار السوق والتوقيت مهم

مصطفى طلعت 9:23 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

عمليات «جني الأرباح» تفرض هيمنتها على الأسهم القيادية بالبورصة المصرية

أسماء السيد 8:59 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

قرار بخفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة في البورصة بنسبة 50% أول عامين

صفية حمدي 8:40 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

الحكومة تقرر خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي

صفية حمدي 8:27 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

مؤشرات البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على هبوط جماعي

أسماء السيد 3:39 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21