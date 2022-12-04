محمد فريد: مجموعة ملفات على طاولة الهيئة الفترة الحالية على رأسها رفع كفاءة العاملين وتطوير الأسواق

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك عدد من الملفات الشاغرة على طاولة الهيئة، خلال الوقت الحالي، بغرض تنمية الأسواق وتحقيق أقصى استفادة للمتعاملين.

وأوضح فريد، خلال اللقاء الذي أداره حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”، بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن، اليوم الأحد، أنه على رأس تلك الملفات تطوير العاملين بالأسواق وزيادة معدلات الكفاءة لديهم.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في تطوير الأسواق أيضًا، ومن بينها المشتقات عبر إطلاق آليه خاصة للتوعية بها، إلى جانب العمل على تحقيق الشمول المالي ورقمنة تعاملات الشركات.

ولفت إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة كبيرة الحجم واحدًا ضمن الأهداف، إلى جانب إطلاق آلية لبيع الأوراق المالية المقترضة.

وخلال اليوم إنطلقت أولى فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذين في نسخته الثامنة، وتنظمهُ جريدة “المال” على مدار يومين تحت عنوان عام التحديات الكبرى.

وافتتح فاعليات اليوم الأول الدكتور محمد معيط وزير المالية، ثم لقاء مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مجموعة من الجلسات وسط حضور كبير من قيادات.