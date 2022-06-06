محمد فريد لمستثمري قنا : البورصة وسيلة تمويل للشركات الراغبة في النمو

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة، وسيلة مهمة من وسائل التمويل للشركات الراغبة في النمو وتعظيم حجم أعمالها.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة، للتنمية في محافظة قنا بحضور عدد الشركات العاملة في المحافظة، أن مسئولي البورصة، سيقومون بتوضيح ماهية البورصة، والتعرف على مزايا التواجد والاستثمار بها للشركات، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار او الادخار التدريجي بالنسبة للراغبين في الاستفادة من استثمار فوائضهم المالية.

يذكر أن البورصة، تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر التنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في محافظة الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.