محمد فريد : صندوق «az gold» بداية لمنتجات مالية جديدة تتعامل في المعادن النفسية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صندوق az – gold للاستثمار في الذهب، سيكون بداية لعديد من المنتجات المالية التي تتعامل في المعادن النفسية مستقبلاً.

ولفت خلال المؤتمر المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية احتفالا بإطلاق أول صندوق للمعادن النفسية، إلى أن هناك مخططات لإدراج مثل هذه الصناديق للتداول في البورصة المصرية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد واجهت العديد من التحديات في وضع الآليات المنظمة لتلك الأداة الجديدة، وللتأكد من جودة الذهب المخصص للاستثمار وعملية التسعير وغيرها.

وتحتفل شركة “أزيموت مصر ” و “إيفولف القابضة” بإطلاق صندوق الاستثمار في الذهب بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، كأول صندوق للاستثمار في المعادن النفسية.

كتبت : أسماء السيد وأحمد أبو سيف