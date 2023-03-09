محمد فريد: شركات التمويل العقاري منحت تمويلات 13.4 مليار جنيه خلال 2022

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال العام الماضي 2022 مقارنة بـ8.1 خلال 2021 بمعدل نمو 65.4%.

وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي أوضح خلال مؤتمر صحفي بعنوان حصاد ٢٠٢٢ “استعادة الثقة ووضع الأسس” أنهُ سجل عقوده خلال العام الماضي ٢٠٢٢ حوالي ٨٧.٩ مليار جنيه، مقارنة مع ٧٩.٨ مليار جنيه بعام ٢٠٢١ السابق بمعدل ارتفاع ١٠.٢% .

أما فيما يتعلق بنشاط التخصيم قال إن الأوراق المخصمة بلغت ٣٠.٩ مليار جنيه العام الماضي، مقارنة بـ٢٠.٥ مليار جنيه عام ٢٠٢١ بمعدل نمو سجل ٥٠.٧%.