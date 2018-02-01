محمد فريد: تضاعف حجم التداول بالبورصة فى 2017

الاستثمار الأجنبى سجل زيادة بنسبة 64% أسماء السيد قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن أحجام التداول تضاعفت فى البورصة خلال العام الماضي، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 64%. وأشار خلال مشاركته بمؤتمر شركة "سى آى كابيتال" أمس الأربعاء، إلى أن…

الاستثمار الأجنبى سجل زيادة بنسبة 64%

أسماء السيد

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن أحجام التداول تضاعفت فى البورصة خلال العام الماضي، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 64%.

وأشار خلال مشاركته بمؤتمر شركة “سى آى كابيتال” أمس الأربعاء، إلى أن تلك الزيادات ستساهم فى تشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق المصرية وضخ استثمارات أكبر، مما سيزيد من استدامة الدورة الحالية ونتائجها الإيجابية.

وأضاف: “عند النظر إلى تجارب الإصلاح الاقتصادية السابقة فى مصر وآثارها، نجد أنه عادة تنعكس بشكل إيجابى على المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة ومنها معدلات الناتج المحلى الإجمالي، الأمر الذى يستدعى معه جذب الاستثمارات المقبلة لدعم المجهودات المبذولة السابقة وتحقيق نتائج أفضل تضمن استدامة معدلات النمو.”

وطالب بضرورة العمل على زيادة الوعى المالى لدعم خطط استدامة الإصلاحات الإقتصادية والتعديلات بعيدة المدى، موضحاً أن عجز الموازنة وإن كان مرتفعاً إلا أنه لن يؤثر على القرارات الاستثمارية الأجنبية إذا كانت خطط التنمية والإصلاح واضحة المعالم ويتم تنفيذها والالتزام بها.

شهد مؤتمر سى آى كابيتال حضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالى أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، وبمشاركة 67 شركة مدرجة ببورصة مصر والبورصات العربية.