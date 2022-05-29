محمد فريد : الطروحات الحكومية أحد الحوافز لإعادة إحياء البورصة المصرية

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية هي أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة المصرية، خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمجتمع بورتفوليو ايجيبت ٢٠٢٢، أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالي العديد من الأزمات على الصعيدين العالمي والمحلي.

ولفت إلى أن الأزمة الراهنة تشبه فترة الأزمة العالمية فى عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.