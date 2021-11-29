بورصة وشركات

محمد فريد : التمثيل الجيد للاقتصاد في البورصة سيعكس حالة النمو

خلال اجتماع اليوم،
ياسمين فواز 6:30 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 6:30 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه من الضروري أن يكون للاقتصاد التمثيلُ المناسب في البورصة لتعكس حالة النمو والنشاط الاقتصادي، مضيفًا أن وجود عدد كبير من الشركات مقيدة بالبورصة ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي. وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أوضاع البورصة المصرية في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومدى تأثيرها على مؤشرات البورصة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

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وأضاف رئيس البورصة، خلال اجتماع اليوم، أن الفترة بين عامي 2005 و2006 كان هناك 6 أو 7 شركات تمثل 50- 60% من مؤشر البورصة، متابعًا أن هذا التركز زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أهمية برنامج الأطروحات لجذب المؤسسات، قائلًا: “عندما يكون لدينا طرح كل شهر نتمكن من جذب شركات بأحجام كبيرة”، وثمَّن جهود الدولة لدعم البورصة المصرية.

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وأوضح رئيس البورصة أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها من قِبل الحكومة وفّرت حلولًا للعديد من الإشكاليات لسوق الأوراق المالية، متوقعًا أن تأثير تلك القرارات سيكون على المدى المتوسط في مستوى الزمن.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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