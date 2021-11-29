محمد فريد : التمثيل الجيد للاقتصاد في البورصة سيعكس حالة النمو

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه من الضروري أن يكون للاقتصاد التمثيلُ المناسب في البورصة لتعكس حالة النمو والنشاط الاقتصادي، مضيفًا أن وجود عدد كبير من الشركات مقيدة بالبورصة ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي. وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أوضاع البورصة المصرية في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومدى تأثيرها على مؤشرات البورصة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وأضاف رئيس البورصة، خلال اجتماع اليوم، أن الفترة بين عامي 2005 و2006 كان هناك 6 أو 7 شركات تمثل 50- 60% من مؤشر البورصة، متابعًا أن هذا التركز زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أهمية برنامج الأطروحات لجذب المؤسسات، قائلًا: “عندما يكون لدينا طرح كل شهر نتمكن من جذب شركات بأحجام كبيرة”، وثمَّن جهود الدولة لدعم البورصة المصرية.

وأوضح رئيس البورصة أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها من قِبل الحكومة وفّرت حلولًا للعديد من الإشكاليات لسوق الأوراق المالية، متوقعًا أن تأثير تلك القرارات سيكون على المدى المتوسط في مستوى الزمن.