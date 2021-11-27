بورصة وشركات

محمد فريد : البورصة «مش بعيدة» عن المواطن وعوائدها الاستثمارية متنوعة

رئيس البورصة : سوق الأسهم هي الشهر العقاري للشركات غير المقيدة
أحمد علي 4:38 م, السبت, 27 نوفمبر 21 4:38 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة هى من تقوم بمهمة الشهر العقارى لعمليات نقل ملكية الشركات غير المقيدة فى سوق المال، والتى تعتمد عليها الهيئة العامة للاستثمار فى إصدار السجلات والأنظمة الأساسية للشركات. وأضاف فى كلمته بمؤتمر البورصة للتنمية فى جولته الأولى فى محافظة بورسعيد، أن البورصة لا تعد شيئا بعيدا عن الحياة اليومية للمواطن، الذى يقوم باستخدام منتجات الشركات المقيدة فى السوق.

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واستكمل فريد، أن العوائد من الاستثمار فى البورصة لا تقتصر فقط على العوائد السعرية الناتجة من ارتفاع أسعار الاسهم، إذ تتضمن أيضا عوائد من التوزيعات النقدية التى تمنحها الشركات المقيدة للمساهمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان : «البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وريم السعدي، المدير الإقليمى لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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كما شارك فى المؤتمر عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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