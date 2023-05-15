محمد فريد: البورصة تطلب موافقة مبدئية من «الرقابة المالية» لتأسيس شركة تسوية المشتقات بمفردها 

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية تقدمت بطلب للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس شركة تسوية المشتقات بمفردها، وذلك لاستكمال الإجراءات والمستندات، عقب قيام الهيئة بتعديل ضوابط شركات التسوية مؤخرًا.

كانت «المال» قد كشفت عن فى يناير الماضى، أن البورصة المصرية ستستحوذ على حصة حاكمة من شركة تسوية المشتقات المالية المزمع تأسيسها، وأنها تتفاوض حاليا مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية للمساهمة فى هيكل ملكية سوق المشتقات المالية.

وتعد سوق المشتقات المالية بورصة يتم خلالها تداول العقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع، أو غيرها من التى تحددها الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار فى المعادن الثمينة، أن صياغة قرار آلية «الشورت سيلينج» فى مراحلها النهائية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتطبيقه ومنها مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي؛ والذى بموجبه سيتيح وجود وعاء مركزى للتعامل بالآلية وأخرى فرعية –مثل نظام العقد الثلاثي- لمن يرغب فى التعامل بها.

وتابع فريد أن الهيئة أصدرت القرار المنظم باللجنة المعنية بوضع الضوابط لشهادات الكربون الطوعية، موضحًا أن متطلبات الكربون تشمل وجود شركات التحقق والمصادقة والتى لا تتوفر محليًا، إذ ستعمل القواعد على تشجيع المواطنين للحصول على رخص التحقق والمصادقة والسماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل مصر تحت غطاء قانونى.

وأردف فريد قائلًا إن هناك متطلبات أخرى منها بعض شهادات الـ«ISO»، وهما 14064 و14065 غير المطبقة فى مصر، مضيفًا أن الهيئة تواصلت مع هيئة «المجلس القومى للاعتماد EGAC» التابعة لوزارة التجارة والصناعة للتقدم لجهة اعتماد «الآيزو العالمية» لإصدارهما، ومن المفترض اعتمادهما بحلول شهر يوليو المقبل بحيث تيسر عملية إصدار رخصة التحقق والمصادقة للشركات المصرية.

وأضاف أنه جارٍ بحث إتاحة متطلبات التحقق والمصادقة لتوجد شركات عالمية فى السوق المصرية تحت الغطاء القانونى، لحين حصول كيانات مصرية على الرخصة.

وعن قانون التمويل الجماعى، كشف فريد عن وجود مباحثات مع البنك المركزى حول بنود ذلك التشريع، مشيرًا إلى هناك توافقا حول بعض النقاط فى حين مازالت بعض الملفات بحاجة إلى البحث.

وأفصح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انها تقدمت للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتمديد العمل بالمعالجة المحاسبية للتغير فى سعر صرف العملات الأجنبية حتى نهاية 2023 بدلًا من 2022.

كما كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انها تدرس أيضاً وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة فى الأسهم بنسبة %5 مشيرًا إلى أنها تترقب صدور قانون التأمين الجديد.