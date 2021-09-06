محمد فريد: ارتفاع عدد المستثمرين المسجلين في البورصة بنسبة 74%

خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحملات الإعلانية التي أطلقتها البورصة المصرية العام الحالي ساهمت في زيادة أعداد المستثمرين المكودين بالسوق بنحو 74% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

وأشار فريد إلى أن أعداد المستثمرين المسجلين بالبورصة ارتفعت إلى 3.3 مليون مستثمر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مقارنة بـ 1.9 مليون مستثمر الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأكد فريد إن ما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين أيضا إتاحة فتح حسابات بشركات السمسرة للشباب من سن الـ 16 عاما.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية، أطلقت في وقت سابق حملة إعلانية تحت اسم “معاك سهم تبقى شريك” تضمنت عدد من الرسائل، أبرزها التعريف بالبورصة، والادخار التدريجي طويل الأجل، والتعريف بالاكتتابات، والاستثمار بالبورصة، والشراكة في الكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال اليوم، شارك فيه رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، مستعرضا خلاله أداء البورصة المصرية منذ عام 2016، وما اتخذته البورصة من إجراءات وقرارات خلال هذه الفترة لدعم أداء البورصة على صعيد التداولات وجذب شركات جديدة