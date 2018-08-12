محمد فريد: إجراء دراسة هيكلة شاملة لبورصة النيل

شريف عمر قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأخيرة تجرى عملية إعادة هيكلة شاملة في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل بهدف تطويرها وزيادة التداولات.وأشار فريد فى كلمته بالندوة التثقيفية التى تنظمها البورصة حاليا بالإسكندرية، إلى أنه تم مراجعة كافة التشريعات الم

شريف عمر

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأخيرة تجرى عملية إعادة هيكلة شاملة في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل بهدف تطويرها وزيادة التداولات.

وأشار فريد فى كلمته بالندوة التثقيفية التى تنظمها البورصة حاليا بالإسكندرية، إلى أنه تم مراجعة كافة التشريعات المنظمة لعمل بورصات الشركات الصغيرة بالأسواق العالمية وبناء عليها سيتم تحديد التصور الشامل لإعادة هيكلة بورصة النيل.

ولفت إلى أنه من ضمن المقترحات الرئيسبة دعوة صناديق رأس المال المخاطر العالمية والمحلية للاستثمار بتلك الأسهم الصغيرة بجانب إلزام الشركات بالتعاقد مع شركات تعمل بالسوق لخلق طلب وعرض على الأسهم.