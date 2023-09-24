محمد فراج يحقق 10 ملايين جنيه بفيلم فوي فوي فوي

استطاع الفنان محمد فراج تحقيق نجاح كبير بفيلمه السينمائي الجديد ” فوي فوي فوي ” المتواجد بدور العرض السينمائي حاليا بمصر والدول العربية ، حيث وصلت إيراداته حاليا لما يقرب من 10 ملايين جنيه، حسب تصريحات صحفية للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ليحتل فيلم فوي فوي فوي المرتبة الأولى في دور العرض السينمائي من بين قائمة الأفلام المعروضة بجانبه في السينمات حاليا.

تدور أحداث فيلم فوي فوي فوي في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

وقد تم اختيار فيلم فوي فوي فوي ، لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ضمن قائمة ضمت أفلام “وش في وش”، “19 ب”، “بيت الروبي” و”الباب الأخضر”، وعبر أبطال الفيلم عن سعادتهم الشديدة بعد الترشح.

يشارك في فيلم فوي فوي فوي، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.