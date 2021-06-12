محمد فراج يحتفل بعقد قرانه وزفافه بحضور نجوم الفن (صور)

يذكر أن من أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وريهام عبد الغفور وزوجها وبشرى وهنا شيحة وأحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم

احتفل خلال الساعات الأخيرة الفنان محمد فراج بعقد قرانه وزفافه أيضا على عروسه الفنانة بسنت شوقي في أحد الفنادق بمصر الجديدة بحضور بعض نجوم الفن من أصدقائه المقربين.

وظهر العروسان بصورة مميزة في حفل الزفاف وكتب الكتاب أيضا ، حيث ارتدى فراج بدلة كلاسيكية أنيقة وارتدت بسنت العروس فستانا لفت أنظار مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفتيات لأناقته وبساطته في نفس الوقت ، وحرص العروسان على القيام بعمل زفتهما بستايل غير تقليدي بركوبهم دراجة محاكاة منهما للعندليب عبد الحليم وشادية وظهرا بصورة مميزة في الزفة.

يذكر أن من أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وريهام عبد الغفور وزوجها وبشرى وهنا شيحة وأحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم ، والتقطوا صورا تذكارية مع العروسين وهنأتهما ريهام بزفافهما متمنية لهما السعادة الفترة القادمة.

يشار إلى أن فراج أكد في حديث سابق لـ”المال”، أنه قام بتأجيل حفل زفافه بسبب تصويره كثيرا من الأعمال الفنية خلال السنتين الماضيتين أبرزها لعبة نيوتن الذي حقق به نجاحا في موسم رمضان الماضي ، وفيلم الممر أيضا الذي حصد به إعجاب الجمهور والنقاد.