محمد فراج في حوار لـ«المال»: وصول فيلمي فوي فوي فوي للأوسكار إنجاز مستحق للسينما المصرية

استطاع النجم محمد فراج أن يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه السينمائي الجديد ” فوي فوي فوي” الذي طرح بالسينمات المصرية مؤخرا ونال إعجاب الجمهور ، وتم اختياره إيضا ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار الدورة القادمة وهو إنجاز كبير للفيلم وللسينما المصرية لم يتحقق لها منذ سنوات .

“المال” التقت محمد فراج وكشف عن كواليس فيلم ” فوي فوي فوي” ، والصعوبات التي واجهته في تقديم شخصيته بالفيلم ، ومشاركة النجمة نيلي كريم معه لأول مرة سينمائيا بالفيلم ، ورده على الشائعات التي تتردد عنه أحيانا بمواقع التواصل الاجتماعي .

في البداية قال النجم محمد فراج في حواره لـ”المال” ، إنه يعتبر فيلمه السينمائي الجديد “فوي فوي فوي” ، بمثابة مغامرة فنية كبيرة في مسيرته الفنية ، لاسيما أنه يقدم فيه موضوعا مختلفا وجديدا للجمهور وفي السينما المصرية أيضا لم يتم التطرق له سابقا في أي عمل سينمائي وهو المكفوفين وكرة القدم وكيفية استغلال بعض الأشخاص لذلك من أجل الهروب من البلاد بهدف تحقيق حياة أفضل اقتصاديا واجتماعيا .

وعن الصعوبات التي مر بها أثناء تصوير الفيلم أوضح فراج قائلا : شخصية ” حسن ” التي قدمتها في الفيلم لم تكن صعبة بالنسبة لي في تجسيدها لأنه شخصا كان يمثل في أحداث الفيلم أنه كفيفا من أجل الوصول لهدفه وهو السفر لأوروبا والعيش بها والهرب من الوضع الاقتصادي السئ في بلاده كما يراه من وجهة نظره ، لكنه ليس كفيفا في الحقيقة وذلك هو الأصعب أن أقدم شخصية رجل كفيف من بداية أحداث الفيلم لنهايته كان يتطلب ذلك مني تحضيرا كبيرا للشخصية ، إنما شخصية حسن تظهره أنه شخص عادي وليس كفيفا ويمثل فقط أنه فاقد للبصر لتحقيق هدفه.

وعن ترشيح فيلمه ” فوي فوي” لجائزة الأوسكار العالمية اليومين الماضيين قال فراج : “هذا الخبر أسعدني بالتأكيد ليس فقط لكونه فيلما لي وانما لأنه يؤكد أن السينما المصرية صناعة مهمة ولها تاريخ فني كبير يمتد لأكثر من 100 عاما”.

وأضاف: “هذا الإنجار تستحقه عن جدارة واستحقاق ، فوصول فيلمي الجديد ” فوي فوي” للأوسكار بل وحصوله على جائزة في المسابقة حلم يمكن تحقيقه ولسنا أقل منه أبدا كما يعتقد البعض”.

محمد فراج : تحقيق الإيرادات شيئا مهما للفنان والمنتج وكذلك التواجد بالمهرجانات

وعن سؤاله حول اهتمامه بتحقيق فيلمه السينمائي الجديد إيرادات كبيرة بدور العرض السينمائي قال : “تحقيق الإيرادات شيئا مهما لكل فنان ومبدع ومنتج وصانع لأنه يقيس مدى نجاح العمل تجاريا ، لكن أيضا مشاركته في مهرجانات سينمائية دولية وعالمية اضافة حقيقية لأي فنان وعمل سينمائي .

وفيما يتعلق بمشاركة مطرب الراب ” ويجز” بأغنية ” حلوة منك” في أحداث الفيلم قال : “مشاركة ويجز كانت مميزة وأضافت للفيلم جدا ، وتمنيت أن يشاركني لحظة الاحتفال بالفيلم في مصر”.

محمد فراج: شركتي الانتاج لفيلمي وفرت لنا جميع الامكانات الممكنة

أكد فراج لنا أيضا أنه يهدف من تقديمه موضوعا مختلفا بفيلمه ” فوي فوي” إلى أمور معينة، قائلا: “حاولنا أنا ومخرج الفيلم عمر هلال أن نقدم عملا سينمائيا متميزا ومختلفا من ناحية القصة والسيناريو للجمهور”.

وأضاف: “وفرت لنا شركة الإنتاج، فيلم كلينك، لمحمد حفظي بالتعاون مع فوكس movies كل الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة ليخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة وأوجه لهما شكر كبير لذلك”.

وعن مشاركة زوجته النجمة الشابة بسنت شوقي له في بعض مشاهد الفيلم قال : “بسنت زوجتي هي التي حمستني لتقديم فيلم ” فوي فوي” بعدما قرأت سيناريو الفيلم ، ومشاهدنا معا كانت مميزة بشهادة المخرج عمر هلال وباقي فريق العمل”.

محمد فراج : نيلي كريم وش الخير علي في مشواري الفني

أما عن مشاركة النجمة نيلي كريم له في الفيلم فقال : “نيلي اعتبرها وش الخير علي منذ سنوات حينما قدمنا معا مسلسلات ناجحة مثل ” تحت السيطرة” و” ضد الكسر” ، وحاليا فيلم” فوي فوي ” وهي كانت إضافة كبيرة للفيلم ونجمة محبوبة وكبيرة وشرفتنا بوجودها معنا”.

وعن أهم المحطات الفنية في مشواره الفني أضاف فراج : “قدمت مسلسلات ناجحة في مسيرتي الفنية على مدى سنوات طويلة وكان أبرزها ” تحت السيطرة ” الذي قدمته مع صديقتي النجمة نيلي كريم ، ومسلسل ” أهو ده اللي صار ” و” لعبة نيوتن” وقدمته مع النجمة المتميزة منى زكي ومسلسل ” حرب” أيضا مع النجم أحمد السقا الذي قدمناه خلال هذا العام ، بالإضافة لأفلام سينمائية مختلفة مثل ” الممر ” و” القشاش ” وفاصل ونعود “مع النجم كريم عبد العزيز”.

أما فيما يتعلق بمواجهته لبعض الشائعات التي تواجهه، قال النجم محمد فراج: “بصدق شديد أركز في عملي الفني فقط حتى أقدم أفضل ماعندي للجمهور ، ومنصات السوشيال ميديا أصبحت تركز بصورة كبيرة على الجوانب السلبية فقط بنسبة كبيرة أما النماذج الناجحة لا تلقي الضوء عليها وذلك يشعرني بضيق أحيانا لكن أكرس وقتي ومجهودي في الحياة لعملي الفني وزوجتي وأسرتي فقط”.