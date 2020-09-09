محمد فتح الله يُرجح انحسار الفجوة بين مؤشري البورصة السبعيني والثلاثيني

رجح محمد فتح الله العضو المنتدب بشركة “بلوم للسمسرة”، انحسار الفجوة بين تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ونظيرهُ السبعيني خلال الفترة المقبلة، على الرغم من رؤيتهُ بأن تلك الفجوة طبيعية .

وفي الفترة منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 22% ليصل 10925 نقطة، في حين صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 42% عند 1799 نقطة .

وأوضح أن الأسهم صاحبة الأوزان النسبية بالمؤشر الرئيسى تتحرك بشكل هادئ جدًا منذ بداية العام، وتفاقم ذلك عقب تأثيرات «كورونا» التى أدت أيضاً إلى ضعف الإيرادات المعلنة للشركات عن فترة النصف عام.

وأشار فتح الله إلى أنه على الرغم من وجود قطاعات مستفيدة من الجائحة الحالية، مثل قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والغذاء أيضًا، إلا أن استفادتها لم تفد المؤشر بالتبعية، لصغر وزنها النسبي.

وعلى صعيد آخر، لفت محمد فتح الله إلى أن المستثمرين قد توجهوا للاستثمار فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية لتعويض الخسائر التى تكبدتها من الأسهم الكبيرة.

وبشكل عام توقع “فتح الله” انحسار الفجوة بين المؤشرين خلال الفترة المقبلة، بدعم من تحسن الأوضاع واستقرارها جراء هدوء أزمة الفيروس الجديد وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى كافة وكبرى الشركات بشكل خاص.