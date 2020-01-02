محمد فؤاد يتعاون مع أحمد محيي في أغنية جديدة

كشف الملحن أحمد محيي، في تصريحات، للمال، أنه يتعاون مع الفنان محمد فؤاد في أغنية جديدة حاليًّا، وغير محدد هل سيضمُّها لألبومه الغنائي القادم أم لا.

وتابع أن الأغنية يتم التحضير لها خلال الأيام الحالية، لافتًا إلى أنه يسعى إلى أن تكون جديدة بالنسبة لفؤاد وغير معتادة على لونه الغنائي الذي اشتهر به في مشواره الفني.

ولفت أيضًا إلى أنها ستكون أغنية رومانسية، وسيتم الانتهاء من تفاصيلها خلال الأيام المقبلة لتكون جاهزة للطرح ضمن ألبوم فؤاد المقبل الذي انتهى من تسجيل معظم أغنياته، ومن المفترض أن يطرحه خلال عام 2020.

من ناحية أخرى يتعاون أحمد محيي في أغنيات جديدة لمطربين كثيرين حاليًّا، منهم راغب علامة وماجد المهندس.