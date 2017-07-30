محمد فؤاد: لم أتراجع عن استقالتي من البرلمان

ياسمين فوازقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن استقالته لاتزال منظورة أمام مجلس النواب، ولم يتراجع عنها، مؤكدا أن "ما يثار من أنباء عن تراجعي في الاستقالة هي شائعات لا أساس لها من الصحة". وكان فؤاد قد أعلن استقالته إثر موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.وتابع في بيان،

ياسمين فواز

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن استقالته لاتزال منظورة أمام مجلس النواب، ولم يتراجع عنها، مؤكدا أن “ما يثار من أنباء عن تراجعي في الاستقالة هي شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وكان فؤاد قد أعلن استقالته إثر موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وتابع في بيان، اليوم :”أنتظر بت المجلس في قرار استقالتي، واشكر السيد البدوي رئيس حزب الوفد لتعبيرة عن رغبته الشخصية في أن أتراجع عن الاستقالة وهو ما يعكس مدى ثقته في دوري كنائب عن الشعب”.

وأوضح :”شعور محمود من الجميع أن يتناولوا أمر استقالتي ويهتموا بها ولكنه شأن يخصني وحدي ولا دخل لحزب الوفد أو لأحد غيره”.

وأكد استمراره في التواصل مع المواطنين واستمرار عمل منظومة التواصل وخدمة الكول سنتر لتقديم الخدمات الي المواطنين ومتابعة وحل مشكلاتهم.

