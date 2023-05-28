محمد فؤاد في السعودية .. حفل كبير بين مدح مبالغ فيه وهجوم غير مستحق

تعرض النجم محمد فؤاد الساعات الأخيرة لهجوم شديد بمواقع التواصل الاجتماعي بعد إحياء حفل غنائي كبير بمدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب ماقاله على المسرح للجمهور السعودي نظير الاحتفاء به في الحفل .

حيث قال محمد فؤاد “حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده”.

وأدت هذه الكلمات لغضب شديد من الجمهور المصري بمنصات السوشيال ميديا ضد فؤاد ، لكونه عظم بشكل مبالغ فيه الجمهور السعودي ولم يعي لقيمته الفنية ومكانته الكبيرة .

مها متبولي : محمد فؤاد لايقصد أبدا الاقتراب من بلده مصر أو التقليل منها

قالت الناقدة مها متبولي إن كلمة محمد فؤاد للجمهور السعودي جاءت بسبب سعادته الكبيرة لاحتفاء الجمهور بدرجة كبيرة له بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية .

وتابعت أن الجمهور المصري لديه حساسية ضد المستشار تركي آل الشيخ ، وماحدث ضد محمد فؤاد بسبب عدم حب الكثيرين لتركي آل الشيخ .

أكدت متبولي أن محمد فؤاد لايقصد أبدا الاقتراب من بلده مصر أو التقليل منها ، لكنه انفعل بسبب حفظ الجمهور السعودي أغنياته التي قدمها في فترة الثمناينات ، وماقاله جملة انفعالية ليست اكثر .

حلمي بكر : مطربينا يجب عليهم أن يتعلموا ما الذي يقال في المناسبات

أوضح الملحن حلمي بكر أننا جميعا نحب الشعب السعودي لكن ماقاله محمد فؤاد حقيقة مبالغ فيه نوعا ما .

أشار الى أن الجمهور المصري لم يتقبل هذه المبالغة أبدا منه ، برغم أننا نكن الحب والاحترام للشعب السعودي لكن كان يجب على محمد فؤاد ألا ينسب هذه المبالغة لنفسه بل يصف بها حب الجمهور بصفة عامة للشعب السعودي وليست هذه المبالغة الشديدة التي وصفه بها .

نوه أيضا إلى أن مطربينا يجب عليهم أن يتعلموا مالذي يقال في المناسبات والحفلات الغنائية لهم التي يمثلون بها خارج بلادهم ، لأنه يكونون صورة لمصر في النهاية في هذه البلاد .

صلاح عطية : التعبير خان محمد فؤاد حينما قال ” السعودية علمتنا الكرم والأخلاق “

وعلق الشاعر الغنائي صلاح عطية قائلا إن التعبير خان محمد فؤاد حينما قال ” السعودية علمتنا الكرم والأخلاق ” .

وأضاف أننا لا يجب أن نعلق المشانق له ، برغم أنها سقطة ليست بسيطة له في هذا الحفل ، مؤكدا محمد فؤاد شخص عفوي في حديثه وأحيانا تكون هذه الصفة ليست ايجابية في مواقف معينة .

فمثلا لايمكن نسيان واقعة الجمهور الذي قام بالتصفير للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته وأحضروا له بدلة وطلبوا منه ارتدائها فرد عليهم ” انا كمان بعرف أصفر” لكنه اعتذر للجمهور بعد ذلك بسبب انفعاله عليهم وفق” عطية” .

واستطرد قائلا إن الجمهور المصري أغفل مستوى محمد فؤاد في الحفل وانصب الاهتمام فقط على كلمته التي قالها على المسرح ، لكن جماهيرية الحفل كانت كبيرة وهو نجم كبير برغم أنه منذ 13 عاما لم يطرح ألبوما غنائيا جديدا للمستمع ومن الأفضل أن يعمل الفنان ولا يتحدث .