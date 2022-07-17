محمد عمران يفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس «الأيوسكو» للمرة الثانية



احتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) للعامين القادمين (2024-2022)، بعد فوز الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالتزكية في الانتخابات التي صوت بها 90 عضوا-ممن لهم حق التصويت-باللجنة ويمثلون أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.



ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، فإن الاحتفاظ بذلك المنصب يمنح “عمران” منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) للمرة الثانية على التوالي، وسيكون له نائبان هما هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، وهيئة سوق المال بتركيا.



وعقب إعلان فوزه بالانتخابات، تعهد د. عمران باستمرار نشاط هيئة الرقابة المالية المعهود داخل اللجنة، والارتقاء به للمستوى الذي يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف اللجنة فى العمل على تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية وزيادة فعاليتها من خلال وضع المبادئ والمعايير الأساسية؛ حيث تمثل مبادئ الأيوسكو الخاصة بتنظيم الرقابة على الأوراق المالية الأساس الفني لمعايير تقييم قطاع الأوراق المالية التي تعتمد عليها برامج تقييم القطاع المالى لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، بعدما تم اعتماد تلك المعايير من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.



وبحسب “عمران” فإن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهامات الملحوظة لهيئة الرقابة المالية في أنشطة منظمة “الأيوسكو” كنتيجة لإجراءات التطوير المستمرة بالقطاع المالي غير المصرفي والتي شهدت انتهاء إستراتيجيتها الأولى (2022-2018) والاستعداد لبدء برامج إستراتيجيتها الثانية (2026-2022).

وخلال ترأسه للاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة-والذي جرت فعالياته افتراضيا-في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، جدد الدكتور عمران التزامه بتحقيق آمال وطموحات الدول الأعضاء بلجنة الأسواق النامية والناشئة، اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهينات أسواق المال (الأيوسكو) وحرصه على إيجاد سوق للمشتقات في الأسواق الناشئة.

كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات تقلل من أثر التغير في حجم تدفق استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة كنتيجة للظروف العالمية التي شهدتها تلك الأسواق مرورا بجائحة فيروس كورونا المستجد ووصولا للأزمة الروسية الأوكرانية.



كما استعرض خلال الاجتماع ما قامت به مجموعة العمل الدولية المشكلة بالأيوسكو-وتقودها هيئة الرقابة المالية بمصر-لمشروع “تصنيف الأسواق الناشئة في فئة الوجهات الاستثمارية” ويغطى أهمية الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، والعوامل التي تؤثر على التدفقات الوافدة، وإستراتيجيات المستثمرين للاستثمار في الأسواق الناشئة، وما يرتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي من نقاط ضعف محتملة على الأسواق الناشئة.



ونوه عمران بأن لجنة الأسواق النامية والناشئة تعتبر من أكبر لجان منظمة الأيوسكو ويناهز عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75% من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، إذ يبلغ عدد أعضائها 115عضوا من بينهم 90 عضوا لهم حق التصويت، بجانب 24 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وعضو واحد فقط كمراقب.

وأوضح أن منظمة “الأيوسكو” تلعب دورا كبيرا في تشكيل الإطار التنظيمي المالي العالمي، حيث تشغل مقعدا في الجلسة العامة لمجلس الاستقرار المالي “FSB” بالإضافة لمقعد في مجلس مراقبة المؤسسة المختصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “IFRS”.

كما تعد الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.



وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 223 عضوا، وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها “الأيوسكو” والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.



وكانت مصر انتخبت لأول مرة رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو فى مايو 2021، واحتفظت بعضوية مجلس إدارة “الأيوسكو” لأربع دورات متتالية وحتى الآن، منذ أن انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس إدارة “الأيوسكو” للدورة 2014 – 2016.