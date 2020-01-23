محمد عمران يفتتح فعاليات الاجتماع السنوي لأسواق المال بالمتوسط

افتتح د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الخميس أعمال الاجتماع السنوى للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، والذى تستضيفه القاهرة هذا العام على مدار يومين للمرة الثانية خلال خمس سنوات.

ويضم المؤتمر ممثلين عن هيئات الرقابة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في تجمع الشراكة المتوسطية والتي تضم كلا من مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.

وقال محمد عمران فى بيان صحفى أن الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع شهدت مناقشة لأهم التطورات بالأسواق المالية فى الدول الأعضاء خلال العام الماضى.

كما شهدت نقاشا حول آخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من قواعد تنظيمية لتفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالى فى هذا الصدد.

كما قام الحاضرون– من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي- باطلاع باقي الأعضاء بالشراكة المتوسطية على النتائج المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكست، وما تم إقراره داخل الاتحاد الأوروبى من إجراءات لتعزيز حماية البيانات.

محمد عمران: نستهدف دور أكثر لسوق المال المصرى على المستويين الإقليمى والدولى

وتطرقت فعاليات اليوم الأول إلى تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثانى من الاجتماعات مناقشة تدابير وإجراءات التدخل الثنائية من جانب الاتحاد الأوروبي وهيئة الأوراق المالية للأسواق الأوروبية في الحالات التي تقتضي تفعيلها وفقا للأطر التشريعية المنظمة لسوق المال.

كما يتناول اليوم الثانى النقاش حول الاختلافات في العقود المالية مع عمل مقارنة لأنظمتها فى عدد من الدول الأعضاء، وتعزيز الأسواق البديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن الفاعليات عرض وجهات نظر الدول الأعضاء وخاصة جنوب البحر المتوسط في دولتي المغرب ومصر، وإلقاء الضوء على مبادرات التمويل المستدام في كل من دولتي مصر والمغرب، وفتح نقاش حول.

وتأتى هذه الفعالية فى إطار سعى هيئة الرقابة المالية إلى إبراز الدول الإقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد مشاركتها فى المحافل المالية الدولية.

وتستعد القاهرة لاستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة “الأسواق الـواعدة والناشئة” أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، خلال الربع الأخير من العام الحالى.