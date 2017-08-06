محمد عمران يعيد تشكيل 3 لجان فنية بالبورصة

رجب عزالدين أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، 3 قرارت تنفيذية خاصة بتشكيل عضوية اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة ( 2017 - 2021). وشملت القرارات تشكيل لجنة العضوية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محسن عادل نائب رئيس البورصة، وكل من أحمد أبو السعد وشوكت المر

رجب عزالدين

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، 3 قرارت تنفيذية خاصة بتشكيل عضوية اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة ( 2017 – 2021).

وشملت القرارات تشكيل لجنة العضوية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محسن عادل نائب رئيس البورصة، وكل من أحمد أبو السعد وشوكت المراغي عضوي مجلس الإدارة.

كما شملت القرارات تشكيل لجنة قيد الأوراق المالية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من أحمد بهاء الدين شلبي، وإيهاب سعيد، وهاشم السيد هاشم أعضاء مجلس الإدارة.

أما لجنة لجنة الاستثمار، فقد تشكلت بعضوية كل من هاشم السيد هاشم، ورامي أبو النجا، وأحمد أبو السعد كأعضاء مجلس الإدارة.

من جهته، أوضح عمران أن لجنة الاستثمار ستجتمع في وقت لاحق برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس اللجنة، مشيراً إلى أن باقي اللجان سيتم تشكيلها بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسمية باقي أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ذوي الخبرة المستقلين.