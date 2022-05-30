محمد عمران : طرح شركات حكومية كبرى في البورصة جزء من تطوير سوق المال

قال الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توجه الحكومة نحو طرح شركاتها في البورصة يعد أحد الطرق لتطوير سوق المال.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، أن وجود كيانات حكومية كبرى في البورصة سيساهم في تنمية السوق.

وأوضح عمران، أن الهيئة تتطلع الى زيادة رأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2026، مشيرا إلى أن القيمة مرشحة للزيادة إلى 2.6 تريليون جنيه حال طرح شركة العاصمة الإدارية والشركات الحكومية.

واستشهد رئيس الرقابة المالية بعدد من أسواق الدول المجاورة كدول السعودية والكويت وقطر، بذكر الطفرات التي حققتها تلك الأسواق عقب طرح شركات حكومية باحجام كبيرة .

وقال إن في إطار هذا الدعم فإن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أجرت تعديلاً على قواعد القيد خلال الفترة الماضية.

وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرًا صحفيًأ للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال ٢٠٢٢-٢٠٢٦.