محمد عمران : استراتيجية الرقابة المالية للقطاع المالي غير المصرفي 2022 - 2026 تتضمن 6 محاور

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة للقطاع المالية غير المصرفي خلال ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦ تتضمن ٦ محاور مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد الآن، أنه على رأس تلك المحاور تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، فيما تضمن المحور الثاني العمل على تحقيق الشمول المالي.

ولفت إلى أن المحور الثالث متعلق بإدارة المخاطر وبناء نظام فعال الرقابة، إلى جانب تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.

وتضمن المحور الخامس العمل على تطوير البنية التشريعية، والأخير متعلق بتطوير الأسواق.

وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الاستراتيجة الخاصة للقطاع المالي غير المصرفي لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٦.