محمد عمران أكثر الشخصيات تأثيراً بسوق المال فى أفريقيا

رجب عزالدين



منحت مؤسسة “Africa Investor”، الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية السابق، جائزة شخصية العام للقارة الأفريقية كأكثر الشخصيات تأثيراً وإنجازاً على مستوى أسواق المال فى القارة، وذلك تقديراً لجهوده فى تطوير سوق المال المصرى والأفريقى خلال السنوات الأخيرة.



جاء ذلك خلال احتفالية فى بورصة “ناسداك”، بحضور عدد كبير من مسئولى المؤسسات المالية العالمية، وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من رؤوساء البورصات، ومسئولى أسواق المال الأفريقية، ونائب رئيس بورصة ناسداك.



وتعد الجائزة واحدة من أرفع الجوائز التى تُمنح بصورة سنوية للشخصية الأكثر تأثيراً وإنجازاً على مستوى أفريقيا، وتجرى المنافسة بين عدد كبير من أسواق المال الأفريقية.



وأوضحت المؤسسة أن فوز عمران بجائزة أكثر الشخصيات تأثيراً على مستوى أفريقيا، جاء بناء على ترشيح اللجنة الاستشارية التى تتكون من 14 خبيراً دولياً من أكبر المؤسسات المالية فى العالم، ومنهم ArunmaOteh نائب رئيس البنك الدولى، وGeofreyLipman الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الامم المتحدة للسياحة، وJim O’Neill الرئيس السابق لمؤسسة جولدن مان ساكس، وNicolas Firzli المدير العام للمجلس العالمى لصناديق التأمين والمعاشات، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء الحاليين والسابقين لمجموعة من أكبر البنوك الأفريقية، مثل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى وبنك Ecobank.



وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان له، اليوم الأحد: “إن اللجنة استتندت إلى الجهود التى تمت بواسطة عمران خلال السنوات الأخيرة لتطوير البنية التنظيمية والتشريعية لسوق المال المصرى، وخلق مناخ جاذب للاستثمار قائم على الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى مساهمته على المستوى الاقليمي والدولى فى دعم تطبيقات الاستدامة وخاصة من خلال مبادرات الأمم المتحدة للاستدامة”.



واستعرضت اللجنة جهود عمران على المستوى الأفريقى من حيث دوره فى الترويج للاستثمار فى القارة الأفريقية، وكذلك جهود تطوير المعايير للأسواق الأفريقية لتتواكب مع الممارسات الدولية، وذلك من خلال عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية وكذلك رئاسته للجنة المعايير بالاتحاد، بالإضافة إلى دوره الإقليمى من خلال اتحاد اليورو أسيوى للبورصات، الذى تولى رئاسته لفترتين متتاليتين بعد احتكار تركيا للمنصب لما يقرب من 20 عاماً.



فى هذا السياق، أعرب عمران عن إمتنانه لهذا التكريم رفيع المستوى والذى يعد أول مصرى يحصل عليه، مؤكداً أن هذا التكريم لا يخص شخصه فقط وإنما هو تقدير واضح للجهود والتطورات التى شهدها السوق المال المصرى ككل فى السنوات الأخيرة، مضيفاً أن التركيز من البداية على العمل وفقاً لاستراتيجية واضحة وممنهجة هو ما يساعد على تحقيق مثل هذه الانجازات على أرض الواقع.