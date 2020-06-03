محمد علاء: الجمهور توحد مع «البرنس».. وأصبحنا أشهر عائلة في الوطن العربي

قدم الفنان محمد علاء شخصية جيدة في مسلسل “البرنس” مؤخرا “ياسر” وهو أحد أشقاء رضوان البرنس الذي جسده الفنان محمد رمضان بطل العمل.

ونالت شخصية ياسر إعجابا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمها بأسلوب السهل الممتنع دون مبالغة في الأداء وبروح مختلفة عن باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

يتحدث محمد علاء في حوار لـ”المال” عن كواليس شخصيته في “البرنس” والعمل ككل وكيف توحد الجمهور مع المسلسل طيلة رمضان ورده على بعض الأشخاص الذين هاجموا المسلسل ورأيه في الفنان محمد رمضان والعمل معه وأمور أخرى..

في بداية حواره قال الفنان محمد علاء إنه من الطبيعي أن يكون هناك دوبلير للممثل في مشاهد المشاجرات والضرب والأكشن عامة، حتى لا يخسر منتج العمل أموالا إذا أصيب هذا الممثل في أي مشهد يتشاجر فيه مثلما حدث في مسلسل “البرنس” بأحد مشاهده مع رضوان البرنس، فتم الاستعانة بدوبلير له لتادية هذه المشاهد باحترافية لأنها مهنة هامة ولها متخصصيها وكذلك بالاستعانة بمصمم المعارك عصام الوريث.

وعن تحقيق مشهد خناقة رضوان البرنس مع أشقائه ياسر الذي قدمه في المسلسل وفتحي الذي قام به الفنان أحمد زاهر لأكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة في ساعات قليلة من عرضه قال: “الجمهور توحد مع المسلسل والشخصيات فيه وظل طيلة 21 حلقة تقريبا يتابع بشغف الظلم والقهر الذي تعرض له رضوان البرنس من جانب أشقائه، بقتلهم زوجة وابنة رضوان ثم حبسه ظلما، لذلك حينما جاءت الفرصة لرضوان في هذا المشهد، لانتقامه من أشقائه نوعا ما وضربهم بهذه الصورة العنيفة تفاعل الجميع معه وحقق هذه المشاهدة العالية والتفاعل مع رضوان فيه كان منطقيا للغاية”.

محمد رمضان يركز في عمله فقط واعترافات فهمي وأكرم حسني شجاعة كبيرة

وتابع أن تسريب إحدى حلقات العمل الفترة السابقة لم يضر المسلسل كثيرا، لافتا إلى أن دور ” ياسر” الذي قدمه في البرنس لن يكون اتجاه له في التمثيل الفترة المقبلة ولن يكون لديه مانع في تقديم شخصية تتميز بطابع أكشن أو رومانسي أو غيرها من الانماط.

وعن مسلسل “جمع سالم” الذي عرض في رمضان الماضي، أكد أنه ظلم في الدعاية الخاصة به بالإضافة إلى أنه تم البدء في تصويره متاخرا مع قرب شهر رمضان، مؤكدا أن المسلسلات التي صورت في وقت متاخر مثله ظلمت لأنه يصعب التصوير وهو صائم مثل فنانين كثيرين لأنهم مفترض أنهم يقدمون فنا وإبداعا ويحتاج لتركيز شديد.

أما عن الهجوم على الفنان محمد رمضان قبل عرض مسلسل “البرنس” ومشاركته له في العمل أعرب علاء عن كونه لم يشعر بانزعاج أبدا منه قائلا: كانت الكواليس الخاصة بالمسلسل مليئة بالعمل وهو كان يركز في دوره فقط والشخصيات المشاركة معه، وأقول للجمهور: حبونا كفنانين أما كأشخاص فكلنا نخطا في حياتنا مثلكم تماما نتقهر وننزعج، لأنه لم يكن أحد يعلم حياة كثير من الفنانين الخاصة مثل عادل إمام وعبد الحليم حافظ وفريد شوقي وغيرهم، الأهم هو هل الجمهور استمتع بالدور الذي قدمته أم لا”.

وعن الهجوم من البعض على مسلسل “البرنس” على مواقع السوشيال ميديا مقارنة بمسلسل “يوميات ونيس” الذي قدمه الفنان الكبير محمد صبحي في فترة التسعينات وحقق به نجاحا منقطع النظير والذي كان يبث القيم والمبادئ في المجتمع المصري، بينما مسلسل البرنس فهو يروج للمخدرات وغيرها من القيم غير الأخلاقية قال: الحمد لله المسلسل حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي ومصر وأصبحت عائلة البرنس اشهر عائلة في الشارع العربي وشمال إفريقيا ، ونحن في النهاية قدمنا عملا دراميا وتليفزيونيا وعلى قنوات الدولة وتوجد رقابة على المحتوى المقدم.

وأكد أنه من الصعب تحقيق هذا النجاح الكبير في ظل زخم المسلسلات في موسم درامي كبير، بالإضافة إلى أنه ألقى الضوء على امور وقضايا هامة في المجتمع المصري، أهمها علاقة الأب مع الأبناء ولا يوجد أفضل وأهم من قصة سيدنا يوسف التي قدمت في مسلسل البرنس.

وأعرب أيضا عن كون مسلسل ونيس عملا فنيا اجتماعيا خفيفا، وفي تلك الفترة قدم مسلسل “ذئاب الجبل” وأحدث مشكلة في الصعيد وقتها، أما في مسلسل “البرنس” قدم قصة محبوكة درامية بصورة كبيرة والفضل يرجع للمخرج محمد سامي فلم يبخل بأي نصيحة على أي ممثل في موقع التصوير حتى يقدم دوره بشكل مميز جدا للجمهور.

وعن اعتذار الفنانين أكرم حسني وأحمد فهمي عن مسلسلهما “رجالة البيت” بأنه لم يكن على المستوى المطلوب قال: هما فنانان كبيران وقدما أعمالا فنية ناجحة، وأنا ظهرت سابقا بدور صغير في فيلم البدلة وكان أكرم حسني يضحكني للغاية فيه وهي شجاعة كبيرة منهما أن يقولا ذلك للجمهور.

اما عن حقيقة انزعاج شركات الإنتاج منه بسبب أنه يسأل كثيرًا في تفاصيل مختلفة بالعمل الفني الذي يشارك فيه قال علاء: الأمر لا يصل لدرجة الانزعاج والضيق أبدا لكن بالفعل أنا أسأل كثيرًا عن تفاصيل الدور الذي ألعبه دائما وسمعت هذا الكلام عني كثيرا، لكن أفعل ذلك لأني قلق على عملي الفني حتى أصل لمستوى جيد وأقدم أي شخصية بصورة ترضي الناس في النهاية.

وعن مشاريعه الفنية القادمة قال: “يجب أن يدقق في اختياراته الفنية القادمة لأنه يريد المحافظة على نجاحه في مسلسل البرنس وتعلق الجمهور بهذا العمل وشخصية ياسر”، مشيرا إلى أنها ظهرت بروح مختلفة متمنيا أن يستمر في مشواره الفني بأن يكون له أسلوب وشكل جديد وليس شبيها لأي فنان آخر.

أما عن رأيه في المسلسلات التي عرضت الموسم الماضي بجانب مسلسل البرنس قال محمد علاء: أرى أن هناك مسلسلات كثيرة كانت بمستوى فني عال مثل الاختيار و100 وش والنهاية والفتوة وأن هذا الموسم تحديدا كان عبقريا وبصدق شديد كان موسم “فرد عضلات” في الوطن العربي بوجود منتجين كبار مثل تامر مرسي وحسام شوقي وكان هناك ممثلون كبار وأداء عال.