محمد عصام مدير عام الشركة: «إيجيبت أسيستانس» تستهدف 25% نمواً فى حجم أعمالها العام الحالى

تستهدف شركة «إيجيبت أسيستانس» 25% نمواً فى حجم أعمالها العام الحالى

وقال محمد عصام مديرعام شركة «إيجيبت أسيستانس» لمساعدات السفر والطريق إنها حققت 100 مليون جنيه حجم أعمال خلال العام الماضى.

قدمنا خدمات لـ15 ألف حالة من العام الماضى

و أضاف – فى حواره مع «المال» – أن عدد الحالات التى حصلت على خدمات مساعدات السفر خلال العام الماضى بلغ 15 ألف سائح، مشيرا إلى تعاقد شركته مع 30 شركة تأمين عالمية.

أكثر من 100 ألف مشترك فى تطبيق «معاك» لمساعدة قائدى السيارات

وأكد أن «إيجيبت أسيستانس» لديها أكثر من 100 ألف مشترك فى خدمات مساعدات الطريق المقدمة لقائدى السيارات عبر تطبيقها «معاك» فى حين تعاقدت مع 500 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية لتغطية جميع أعمالها.

الاتفاق مع 500 مقدم خدمة فى مصر

وكشف عن بدء شركته تقديم خدمات استشارات نفسية ومالية وقانونية لعملائها خاصة من موظفى الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة فى مصر، لافتا إلى إتمام التعاقد مع 50 مؤسسة لمساعدة العاملين لديها فى هذا المجال..وإلى نص الحوار .

«المال»: كيف تجاوزت «إيجيبت أسيستانس» تأثير جائحة كورونا على نشاطى السياحة والسفر ؟

عصام: تعمل «إيجيبت أسيستانس» فى مصر منذ عام 2003 وبدأت عملها كوكيل لبعض شركات التأمين الأجنبية وتقدم خدمات مساعدات السفر لعملاء هذه الشركات عند زيارتهم مصر، ويتكون هيكل مساهميها من مجموعة من المستثمرين الأجانب على رأسهم الدكتور سلشوك تفتيك.

ويعتبر النشاط الرئيسى للشركة هو مساعدات السفر، وتعافت الشركة من تأثير جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» على نشاطى السياحة والسفر.

الحرب الروسية الأوكرانية أضرت بالسياحة الوافدة

وشهدت الفترة الماضية زيادة حركة السياحة الوافدة فى مصر، وقامت الشركة بجولات كثيرة للخارج للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض التى تتواجد بها شركات التأمين الأجنبية لمتابعة التطورات ومعرفة خطط وتوجهات هذه الكيانات بخصوص السوق المصرية.

وتأثرنا خلال الفترة الماضية بالحرب الروسية الأوكرانية على نشاط السياحة الوافدة لأن أعداد السياح الروس والأوكرانيين الذين كانوا يتوافدون على مصر كبيرة جدا.

وساهمت السياحة الوافدة من شرق أوروبا خاصة من دول التشيك والمجر وبولندا فى تعويض النقص الذى حدث فى الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

وقد شاركت منذ أسابيع فى مؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا وكان هناك عدد من شركات التأمين العالمية المختصة بتأمين السفر، ووضح جليا خلاله زيادة الرغبة لدى العملاء فى السفر والتنقل والسياحة.

مصر أمامها فرصة لقضاء الأوروبيين الشتاء بها بعد زيادة سعر الغاز

محمد عصام مديرعام شركة «إيجيبت أسيستانس» لمساعدات السفر والطريق (تصوير : صفوت فهمى)

وهناك رغبة كبيرة من السياح الأوروبيين فى قضاء فصل الشتاء فى مصر للهروب من الصقيع والبرودة فى ظل ارتفاع أسعار الغاز وانقطاع إمداداته من روسيا مما زاد من تكلفة التدفئة فى المنازل، فأصبح خيار التواجد فى البلدان الدافئة مثل مصر مطروحا بقوة.

وبدأت وزارة السياحة الترويج لقضاء فصل الشتاء فى مصر لما تمتاز به من الدفء وانخفاض الأسعار مقارنة مع أوروبا، وغالبية العملاء المستهدفين من ذلك هم المتقاعدين والذى يمكنهم البقاء شهورا فى الفنادق والمنتجعات بالمدن السياحية.

وأصبح من ضمن الحلول المبتكرة هو حصول السائحين فى مصر على استشارات طبية أونلاين عبر التواصل مع أطبائهم المتواجدين فى الخارج عن بعد مما يساهم فى تخفيض تكلفة الخدمة خاصة فى الحالات التى تحتاج إلى وصفات طبية بسيطة والتى ليست فى حاجة إلى دخول المستشفى.

«المال»: كم عدد العملاء الذين تتعامل معهم «إيجيبت أسيستانس» ؟ وحجم حصتك السوقية ؟

عصام: نخدم عملاء يمثلون 15 جنسية على مستوى العالم من السياحة الوافدة إلى مصر، وقدمت الشركة خدماتها إلى 15 ألف سائح خلال العام الماضى بجانب خدمة 2000 عميل خارج مصر.

ويحتاج إلى الخدمات الطبية 2.5 – %3 فقط من السياحة الوافدة إلى مصر سنويا، وتمثل الحصة السوقية للشركة محليا حاليا %30 من نشاط مساعدات السفر حاليا.

«المال»: كم عدد العملاء المستهدفين للشركة فى نشاط مساعدات السفر خلال 2023 ؟

عصام: تستهدف «إيجيبت أسيستانس» الوصول إلى 50 ألف حالة خلال العام المقبل مع انتعاش نشاط السياحة فى مصر.

«المال»: كم عدد شركات التأمين العالمية التى تقدمون خدمات لعملائها من السياحة الوافدة إلى مصر ؟

عصام: نتعامل مع 30 شركة تأمين عالمية على الأقل ممن تعمل فى نشاط تأمين السفر ولديهم عملاء يفدون إلى مصر ويحتاجون إلى خدمات مساعدات طبية أثناء تواجدهم هنا.

وأبرز هذه الشركات «أليانز» و«أكسا» للتأمين و«هانز ميركر»، بجانب «SOS» العالمية فى مساعدات السفر والتى تتواجد فى المنطقة الإسكندنافية فى أوروبا، فضلا عن «موتيس» البلجيكية وآخرين من الكيانات الإنجليزية والروسية والألمانية.

«المال» ما هى الشركة الأم لكم ؟ وخريطة انتشارها؟

عصام: نحن جزء من مجموعة «إنترناشيونال أسيستانس جروب» والتى تضم 120 شركة تابعة فى 70 دولة على مستوى العالم.

وتخدم المجموعة سنويا 624 ألف حالة على مستوى العالم فى نشاط مساعدات السفر.

كما قدمت خدماتها إلى 1.7 مليون حالة على مستوى العالم فى نشاط مساعدات الطريق.

وتتعاقد المجموعة مع 235 ألف مقدم خدمة عالميا فى نشاطى مساعدات السفر و«الطريق».

ويتولى فرع المجموعة بالقاهرة خدمة عملائها فى كل من مصر والإمارات وتونس والمغرب والأردن.

نخطط للتوسع فى منطقة الخليج العربى

«المال» ما هى خطة توسع الشركة خلال الفترة المقبلة ؟

عصام: تخطط «إيجيبت أسيستانس» لخدمة عملاء المجموعة فى منطقة الخليج العربى وقد بدأنا بالإمارات ونسعى لضم السعودية والكويت والبحرين خلال العام المقبل.

مفاوضات مع «ثروة» و«مصر تكافل» و«وثاق» فى مساعدات الطريق

«المال»: ما آخر تطورات مزاولة الشركة لنشاط مساعدات الطريق فى مصر ؟

عصام: بدأت الشركة فى مزاولة نشاط مساعدات الطريق فى عام 2015 ويبلغ عدد المشتركين فى خدماتنا حاليا 100 ألف.

ويعتبر جزءا من المشتركين عملاء لدى شركات تأمين والباقى عملاء لمصنعى السيارات، ونتعاقد حاليا مع شركتى تأمينات ممتلكات ومسئوليات وهما«رويال» و«أورينت» ونتفاوض حاليا مع كل من «ثروة» و«مصر للتأمين التكافلى» و«وثاق للتأمين التكافلى» للعمل معهم فى نشاط مساعدات الطريق.

وتتعاقد الشركة مع بعض مصنعى السيارات الذين لديهم عملاء فى مصر مثل «مرسيدس» ويتم توفير الخدمة ضمن ضمان السيارة .

وتوفر الشركة كذلك خدمات مساعدات الطريق لحاملى بطاقات «فيزا» فى مصر من خلال التعاقد مع تلك المؤسسة العالمية.

ومن أبرز الجهات المتعاقدة معنا كذلك منذ سنوات شركة «اتصالات مصر» مما يتيح لعملاء الأخيرة الاستفادة من خدمات مساعدات الطريق.

وتستهدف الشركة زيادة عدد عملائها فى نشاط مساعدات الطريق بنسبة %25 خلال العام المقبل ليصل إلى 125 ألف مشترك من خلال تطبيقها «معاك».

وتسعى الشركة لتقديم خدمات جديدة لعملائها فى نشاط مساعدات الطريق مثل إمكانية الاستفادة منها حتى وإن تعرضت السيارة لعطل أسفل منزل العميل أو احتاج إلى وقود أو شحن البطارية أوتغيير إطار يتم الوصول إليه فى مكانه ومساعدته.

كما نخطط لتقديم خدمات أخرى لعملاء مساعدات الطريق مثل بعض الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الفيديو كونفرانس.

وتصل الحصة السوقية للشركة فى نشاط مساعدات الطريق إلى %25 وهى تحتل المركز الثانى بين الجهات العاملة فى نفس المجال.

«المال»: كم يمثل نصيب نشاط مساعدات الطريق من إجمالى أعمال الشركة ؟

عصام: تمثل حصة مساعدات الطريق %10 من أعمال الشركة والباقى لصالح مساعدات السفر والأنشطة الأخرى.

«المال» هل الشركة تزاول أنشطة أخرى ؟

عصام: بدأت «إيجيبت أسيستانس» مؤخرا تقديم نشاط «مساعدة الموظفين» خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19».

تقديم استشارات نفسية ومالية وقانونية لموظفى المؤسسات الأجنبية

ويستهدف النشاط الجديد تقديم استشارات نفسية ومالية وقانونية للعاملين بالشركات لمساعدتهم فى التغلب على الضغوط التى تواجههم لمساعدتهم فى التغلب عليها.

وتعاقدت الشركة مع أخصائيين نفسيين وماليين وقانونيين لتقديم تلك الخدمات للموظفين فى الشركات.

ووجدنا إقبالا من العملاء على تلك الخدمة الجديدة خاصة من قبل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى مصر لمواكبة الخدمات التى تقدمها مؤسساتها الأم بالخارج للعاملين بها.

ونجحنا فى التعاقد مع 50 شركة فى مصر لتقديم هذه الخدمات للعاملين لديهم وعددهم 30 ألفا سواء استشارات نفسية أو مالية أو قانونية.

«المال»: ما أهمية تقديم هذه الاستشارات للعاملين بالشركات ؟

عصام : هذا الأمر هام جدا خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التى لديها وعى بقيمة الاستشارات النفسية للموظفين، وقد تعاقدنا مع بنوك وشركات تعمل فى الطاقة والبترول، ويتم تقديم هذه الخدمات إما «أونلاين» أو عبر الهاتف أو زيارة العيادة الخاصة بالطبيب النفسى المتعاقد معه، فيما تقدم المشورة المالية والقانونية عبر التليفون فقط.

«المال»: كم حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى والمستهدف خلال السنة المقبلة ؟

عصام: حققت الشركة حجم أعمال بلغ 100 مليون جنيه خلال العام الماضى وتستهدف 25% نموا خلال السنة المقبلة.

«المال»: كم عدد مقدمى الخدمات الذين تتعاقدون معهم فى مصر ؟

محمد عصام مديرعام شركة «إيجيبت أسيستانس»

عصام: يبلغ عدد مقدمى الخدمات المتعاقد معهم فى مصر 500 جهة فى خدمات مساعدات السفر و«الطريق» والاستشارات النفسية والقانونية والمالية للموظفين بالشركات.

ونتعاقد فى نشاط مساعدات السفر مع الأطباء المتواجدين فى الفنادق لتقديم الخدمة للسائح فى مكانه، وهناك اتفاق مع هيئة الإسعاف لنقل المشتركين الذين يحتاجون إلى إسعافات ودخول المستشفيات.

وتشمل التعاقدات كذلك المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة لتوفير خدمات مساعدات السفر لعملاء الشركة.

«المال» هل تشمل خدمات مساعدات السفر الإسعاف الطائر؟

عصام : قد يحتاج بعض العملاء إلى إسعاف طائر حيث تقوم شركات التأمين الأجنبية المتعاقد معها المشتركين بخدمات مساعدات السفر وبالتنسيق معنا بإرسال طائرة مجهزة لنقل المريض لاستكمال العلاج فى الخارج بناء على رغبة العميل أو أسرته.

وفى حالة عدم تغطية شركة التأمين الخارجية الخاصة بالعميل لخدمة الإسعاف الطائر نقوم باستخدام طائرات الركاب العادية وتجهيز بعض المقاعد بها لنقل المريض برفقة طبيب وأجهزة طبية محمولة للخارج فى حالة احتياج الحالة لذلك.

«المال»: ما تأثير خدمات مساعدات السفر على نشاط السياحة فى مصر ؟

عصام: تساهم خدمات مساعدات السفر فى تنشيط السياحة القادمة لمصر لأنه يتم توفير الخدمات الطبية للسياحة الوافدة، وهو ما يحتاج إلى سرعة واحترافية فى تقديم الخدمة للعميل.

«المال»: كيف تساهم التكنولوجيا فى تطوير العمل بالشركة ؟

عصام: استفدنا من النظام التكنولوجى المتطور بالشركة مما يساهم فى حفظ البيانات وخصوصية العملاء ، كما يسمح بإمكانية العمل عن بعد واستخدام العاملين له من أى مكان، كذلك هناك شبكة داخلية بين شركات المجموعة حول العالم لتسهيل التواصل فيما بينهم بسهولة وسرعة.

«المال»: ما هى خدمات «الموبايل أبلكيشن» الخاص بالشركة ؟

عصام: يختص بخدمات المساعدة على الطريق ولا يشمل مساعدات السفر، وهو يستهدف العملاء.

وقامت الشركة بتطويره وهو يحمل اسم «معاك» لتمكين أى عميل من استخدامه وإن لم يكن مشتركا فى الخدمة، فيمكنه شراء أى خدمة ودفع مقابلها مقدما مثل طلب «ونش» لقطر سيارته مثلا.

وتستهدف خدمات التطبيق الشركات والأفراد معا بما يساهم فى توسيع قاعدة العملاء المستخدمين له.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع بعض مراكز مقدمى الخدمات الخاصة بالسيارات كقطع الغيار والزجاج والإطارات لتقديم خصومات لصالح العملاء المستخدمين للتطبيق.