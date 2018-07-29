محمد عرفان: 50% من الضرائب العقارية لا يتم تحصيلها

أحمد صبرىقال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن 50%من الصرائب العقارية المستحقة لا يتم تحصيلها بسبب مشاكل فى طرق التحصيل اليدوية، مؤكدا أنه فى حالة الميكنة ستساعد المواطنين على سرعة التسديد.وأشار خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة إلى



أحمد صبرى

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن 50%من الصرائب العقارية المستحقة لا يتم تحصيلها بسبب مشاكل فى طرق التحصيل اليدوية، مؤكدا أنه فى حالة الميكنة ستساعد المواطنين على سرعة التسديد.

وأشار خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة إلى أن الهيئة قامت بتعديل بيانات أكثر من 15مليون مواطن بالوزارات، كما صححت كارثة كانت تقوم بها السفن بقناة السويس، حيث كانت تدبر تكلفة العبور بالدولار من داخل مصر وهو ما جعل الهيئة تجبر تلك الشركات على الدفع من حساب خارج مصر.