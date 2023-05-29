محمد عدلي: نستهدف مساعدة خريجي معهد « ITI» لاقتناص فرص في كبرى الشركات

قال الدكتور محمد عدلي مدير مشروع الحوسبة السحابية في معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ITI” إن الهدف وراء عقد ملتقى التوظيف اليوم هو تقريب ومساعدة خريجي المنح المختلفة من المعهد الذين انتهو من الدورات .

وأوضح – في تصريحات خاصة للصحفين على هامش المعرض – أن أغلب خريجي المعهد لديهم شغف كبير لاقتناص فرص جيدة ولائقة في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر في مجال تخصصهم.

ولفت إلى أن اداراة المعهد تولي اهتماما بالغا لمرحلة اختيار الطلاب الراغبين بالاتحاق بدورات المعهد، علاوة على أن إدارة المعهد تشارك شركاء الصناعة من الشركات في صياغة ووضع المنهاج التي سيقوم بدراستها الطلاب كي تصبح ملائمة لسوق العمل ومواكبة لأحدث المتغيرات العالمية .

وأضاف أن شركاء الصناعة والشركات التكنولوجية يقومون بمشاركة الطلاب في بعض العمليات التدريسية وتعريفهم بأهم المتغيرات والتكنولوجيات الجديدة في مجال عملهم، موضحا أن ذلك يسهم في صقل وتنمية مهارات الخريجين بشكل كبير.

جاء ذلك خلال الملتقي السنوي لتوظيف الخريجين و الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي جاء تحت عنوان “Bridging Talents to Industry”