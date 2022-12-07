محمد عبد الوهاب: مصر حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار .. والرخصة الذهبية تيسر الإجراءات

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاعات المختلفة، وكذلك تيسير الأعمال ضمن تنظيمى لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد خلال كلمته على هامش إعلان شركة بيكو مصر تدشين مصنع لها في مصر باستثمارات 100 مليون دولار، أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين سيعمل على تيسير إجراءات الحصول على الرخص الصناعية، علاوة منح المستثمرين الأجانب حق الإقامة لمدة 5 سنوات حتى انتهاء مشروعهم الاستثمارى فى مصر.

وأشار إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحقيق نمو شامل تضمن تحديث التشريعات وتيسير الإجراءات ، وإقرار وثيقة مشروعات الدولة والتي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال إن مصر تشهد تغيرات جذرية تعد نقلة وهذا في إطار خارطة طريق استثمارية وسعي الحكومة لتوفير مناخ داعم للأعمال.

وأوضح أن الدولة تحرص على تقديم لوحة الدعم والمساندة لمجتمعات الأعمال.