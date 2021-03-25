محمد عبد الكريم: «المعادى للتنمية» تقتحم 2021 بإطلاق مشروعات جديدة

قال المهندس محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة المعادى للتنمية والتعمير، إنها بصدد الإعلان عن مشروعات جديدة خلال العام الحالي، حيث إنها تمتلك محفظة أراضٍ فى عدة مناطق مختلفة تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، وتنفذ عليها مشروعات ضخمة تتضمن وحدات سكنية وتجارية وعقارية، جزء منها تمويل ذاتي، وآخر عبر ثلاثة محاور تمويلية من خلال ثلاثة بنوك هي: مصر، والأهلى الكويتي، وقطر الوطنى.

وأوضح عبد الكريم، فى حوار مع «المال»، أن سياسة الشركة تعتمد على حجم وقيمة المبيعات السنوية لزيادة رأس المال، منوهًا بأن حجم المبيعات فى المشروعات تجاوزت 4 مليارات جنيه العام الماض، إلى جانب تمويل البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات وتشطيبات الوحدات عبر التعامل مع البنوك مقابل حصولها على شيكات بجزء من أقساط الوحدات، لمدة من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات.

زيادة رأسمال الشركة إلى 750 مليون جنيه العام الماضى

وأضاف أنه تمت زيادة رأس المال من 500 مليون جنيه إلى 750 مليونًا خلال العام الماضي، والذى يعد الأسوأ- من وجهة نظره- بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى عامة، والمحلى خاصة، ومن ثم على حجم وأرباح الشركة.

وأشار عبد الكريم إلى أنه تم طرح عدد من القطع على المستثمرين، ونظرًا لبعض الظروف التى نتجت عن انتشار جائحة كورونا تم بيع عدد قليل منها خلال الفترة من شهر مارس وحتى أكتوبر من العام الماضي، قائلًا إنه عدد ضئيل بالنسبة لحجم مبيعات الشركة التى بلغت أرباحها خلال العام الماضى فقط نحو مليار و300 مليون من إجمالى المشروعات كلها.

وقال إن الشركة لديها عدة مشروعات منها مشروع دجلة الجديدة، الذى يتضمن وحدات تتراوح أسعار المتر فيها بين 17 ألف جنيه وحتى 30 ألفًا.

مضيفًا أنه جارٍ تسويق بقية وحدات دجلة إلى جانب أخرى موجودة فى أحد المشروعات بمدينة الفسطاط، بسعر متر يتراوح من 18 ألفًا إلى 20 ألف جنيه.

وقال إن نتائج أعمال شركة المعادى للتنمية والتعمير، أظهرت تحقيق مبيعات بنحو 5 مليارات جنيه فى مشروع فيو الشروق بمدينة الشروق المكون من 4 آلاف وحدة.

وذكر، أن الشركة لديها مشروع رئيسى فى مدينة الشروق، يتضمن وحدات تبلغ مساحتها 110 إلى 170 مترًا، إلى جانب أخرى تاون هاوس، تشمل فيلات تتراوح مساحاتها من 300 إلى 350 متر مبانٍ، بأسعار من 4 إلى 5 ملايين جنيه، بنظام تقسيط على 7 سنوات، قائلًا إن كل 6 فيلات يتم ضمها فى إطار موحد، منوهًا بأن البنك العربى موَّل المشروع بنحو 500 مليون جنيه من قبل.

وكشف عبد الكريم عن أحد مشروعات الشركة فى مدينة المنصورة الجديدة، قائلًا إنه تم بدء هذا المشروع فى نوفمبر الماضي، فى منطقة قريبة من البحر مباشرة على مساحة 60 فدانًا، قائلًا إنه سيتم بداية البيع فى هذا المشروع من خلال حملة تسويق إعلانية فى التلفزيون.

وأفاد بأن الشركة حصلت على القرار الوزارى الخاص بالأرض التى يقام عليها المشروع، والتى تبلغ قيمتها نحو مليار و300 مليون جنيه تم الحصول عليها من خلال مزاد علني، قائلًا إن المشروع سيتضمن شققًا سكنية بمساحات تتراوح بين 110 و180 مترًا، بأسعار تترواح من 11 ألفًا إلى 13 ألف جنيه للمتر، إلى جانب وجود جزء من هذه الأرض تبلغ مساحتها نحو 10 أفدنة مخصصة لبناء وحدات فندقية وتجارية وإدارية.

وأضاف أن الشركة تملك قطعة أرض تقارب 17 ألف متر فى مناطق طه حسين وجسر السويس بمدينة النزهة الجديدة لإقامة مشروعات سكنية وتجارية عليها.

كما تمتلك قطعة أرض لإنشاء منطقة تجارية وفنادق على قطعة أرض بمساحه 136 ألف متر خلف المحكمة الدستورية على كورنيش النيل، وجارٍ إجراء التصميمات اللازمة لها، والتى ستضم أبراجًا بارتفاع 22 دورًا، ومن المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذه خلال عام.

وحول تطبيق معايير الاستدامة، قال عبد الكريم إنه اتجاه عالمي، لكن الشركة لا تستطيع تطبيقه خلال الفترة الحالية، لأن التكلفة المبدئية لها مرتفعة للغاية ولا تتناسب مع إمكانيات العملاء حاليًّا.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على الجمع بين العراقة والحداثة فى العقارات التى تملكها، حيث إنها قامت بتطوير واجهة مبنى الشركة بالمعادى مع المحافظة على التقاليد القديمة، وذلك بتكلفة تتجاوز المليون جنيه.

وأكد أن الشركة تتجه إلى تصميم الوجهات بالنظم الحديثة، وتقديم كل الخدمات اللازمة للعميل فى مساحة شقة تناسب إمكانياته، إلى جانب تقديم وحدات بأسعار مناسبة وطرق سداد ميسرة.

إنشاء فرع بالمنصورة الجديدة ضمن الخطط التوسعية

ونوه محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المعادى للتنمية والتعمير، بأنه سيتم إنشاء فرع للشركة بالمنصورة الجديدة، ضمن خططها التوسعية.

يُذكر أن «المعادى للتنمية والتعمير» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1904، تتبع «القابضة للتشييد والتعمير التابعة» لوزارة قطاع الأعمال العام.