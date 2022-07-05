محمد عبد العاطي يبحث مع «أكساد» التعاون في مجال الموارد المائية والري

التقى محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” والوفد المرافق لسيادته، لبحث التعاون بين الوزارة والمركز في مجال الموارد المائية والرى، وبحث مشاركة مركز أكساد في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفاعليات المياه المزمع عقدها ضمن برنامج رئاسة قمة المناخ COP 27 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار الوزير لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات عديدة في مجال المياه نظراً لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية، في الوقت الذى تسعى فيه الدول العربية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع معه، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية في مجال تنمية الموارد المائية وتطوير نظم الري وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بين الدول، بما يحقق زيادة في مرونة المنظومات المائية بهذه الدول للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار سيادته لأهمية تكثيف الجهود الوطنية بجميع الدول العربية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

‏واستعرض عبد العاطى والدكتور العبيد مسودة اتفاقية التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والرى ومركز أكساد والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم لقاءات علمية وندوات ودورات تدريبية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول، الدراسات العلمية في مجال المياه الجوفية، دراسات التكيف مع التغيرات المناخية، تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال المياه، رفع الوعي المائي.

«أكساد» يُعد ورقة عمل عن رؤية جامعة الدول العربية تجاه الأمن الغذائي العربى لعرضها في قمة المناخ

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيب لعقد مؤتمر لوزراء المياه والزراعة والبيئة على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وعقد اجتماع عن الأمن المائي والغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ القادم.

وأشار الدكتور العبيد لمشاركة مركز أكساد فى فعاليات المياه ضمن قمة المناخ القادم من خلال إعداد ورقة عمل تعبر عن رؤية جامعة الدول العربية تجاه الأمن الغذائي العربى، إضافة لعرض النماذج التطبيقية التي تنفذها أكساد للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.